Spotify tomó medidas contra la música “basura” y el ‘spam’ generados con IA: así cambiaría la experiencia de los usuarios

Una de las plataformas de música más populares del mundo modificó su algoritmo para excluir de sus recomendaciones canciones consideradas basura y contenido spam generado con inteligencia artificial (IA). Se trata de Spotify, que ha eliminado más de 50 millones de canciones de este tipo en lo que va de 2026.

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Durante los últimos seis meses, la compañía tecnológica ha trabajado en la actualización de sus sistemas de recomendación con el objetivo de “dar mayor visibilidad a la música de artistas auténticos”. Esta decisión fue tomada tras un análisis de canciones que los usuarios preferían no escuchar. Según explicó la empresa en un comunicado, el estudio permitió identificar “un patrón claro” de contenidos que el público catalogaba como “basura o spam”.

El algoritmo actualizado tiene en cuenta diferentes indicadores para identificar este tipo de contenido, entre ellos, las interacciones y los comentarios de los oyentes, los patrones de carga de canciones, los metadatos y los resultados de diversas herramientas de detección de inteligencia artificial desarrolladas por terceros.

Esta decisión fue tomada tras un análisis de canciones que los usuarios preferían no escuchar. Foto: Getty Images

Asimismo, la plataforma busca detectar las nuevas estrategias que utilizan los estafadores para evadir los controles de la plataforma. Entre las prácticas identificadas se encuentran la carga masiva de canciones, la publicación de pistas duplicadas, la manipulación del posicionamiento en buscadores (SEO), las redes de listas de reproducción con spam y la difusión de temas con una duración artificialmente corta.

Con estas medidas, Spotify busca depurar sus recomendaciones y evitar la difusión de contenido no deseado. En lo que va de 2026, la plataforma ha eliminado más de 50 millones de canciones consideradas basura o spam de sus recomendaciones y ha retirado por completo más de 75 millones de pistas por infracciones graves o reiteradas de sus normas.

La plataforma busca detectar las nuevas estrategias que utilizan los estafadores para evadir los controles de la plataforma. Foto: Getty Images

Spotify no es la única plataforma que ha tomado medidas para hacer frente a la música generada con IA. Deezer reveló este verano que más del 50 % de las nuevas canciones que recibe diariamente son creadas mediante esta tecnología. Ante este panorama, la compañía anunció una función que permitirá a los usuarios excluir por completo de su experiencia de streaming la música producida exclusivamente con IA.

La proliferación de canciones artificiales de baja calidad también está relacionada con prácticas fraudulentas destinadas a obtener ganancias económicas. Entre ellas se encuentran el uso indebido de perfiles de artistas reales y la utilización de bots, es decir, cuentas automatizadas que incrementan artificialmente el número de reproducciones para generar ingresos.