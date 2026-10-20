Cómo tener internet gratis en el celular con un sencillo truco: solo debe pulsar este botón

Quedarse sin conexión a internet en el celular puede dificultar varias actividades cotidianas, desde enviar mensajes y consultar las redes sociales hasta utilizar aplicaciones que requieren datos en tiempo real. Esto puede ocurrir cuando se agota el paquete de datos móviles, falla la señal del operador o no hay una red wifi disponible.

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Sin embargo, perder el acceso a internet no significa necesariamente quedarse incomunicado. Si el teléfono mantiene la conexión con la red del operador, es posible realizar llamadas convencionales y enviar mensajes de texto SMS, siempre que estos servicios estén disponibles. En cambio, las llamadas por WhatsApp, las videollamadas y otras funciones que dependen de internet no podrán utilizarse mientras no se recupere la conexión.

Aunque esta situación puede resultar incómoda, existen alternativas para volver a navegar sin necesidad de comprar inmediatamente un paquete de datos.

Una de las opciones más sencillas es conectarse a una red wifi gratuita. Algunos centros comerciales, bibliotecas, universidades, aeropuertos y establecimientos comerciales ofrecen este servicio a sus visitantes. En ciertos lugares, es necesario aceptar las condiciones de uso o completar un registro antes de comenzar a navegar.

Persona compartiendo internet desde los ajustes de su celular. Foto: 123RF

No obstante, es importante tomar precauciones al conectarse a redes públicas, ya que algunas pueden ser utilizadas por ciberdelincuentes para intentar robar información personal. Por eso, se recomienda evitar las operaciones bancarias y el ingreso de contraseñas sensibles cuando no se tenga certeza de la seguridad de la conexión.

Otra alternativa consiste en pedirle a una persona cercana que comparta sus datos móviles. Tanto los celulares Android como los iPhone cuentan con una función que permite convertir el dispositivo en un punto de acceso para que otros equipos puedan conectarse a internet.

Para hacerlo, la persona que dispone de datos debe activar la opción de compartir internet desde los ajustes del teléfono y facilitar la contraseña de la red creada. Después, el usuario que necesita conectarse solo tiene que activar el wifi en su propio dispositivo y seleccionar esa red.

Personas conectadas a una red wifi. Foto: Getty Images

Esta opción resulta especialmente útil cuando no hay redes públicas disponibles. Sin embargo, es importante tener presente que el consumo de internet se descontará del paquete de datos de quien comparte la conexión.

Por esta razón, si el plan es limitado, conviene evitar las descargas de archivos pesados, las actualizaciones automáticas y la reproducción de videos en alta calidad. De esta manera, es posible aprovechar la conexión compartida para realizar tareas esenciales.