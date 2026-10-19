Paso fundamental que debe revisar en su hogar si el internet WiFi está muy lento

Cuando la conexión a internet pierde velocidad sin una explicación aparente, conviene comprobar qué equipos están utilizando la red inalámbrica del hogar. El router, el aparato que distribuye la señal WiFi, permite consultar esta información y detectar dispositivos que no deberían tener acceso.

El sistema inteligente que podría tener en casa para mejorar la conexión wifi y evitar problemas de señal

Aunque los celulares, televisores, computadores y consolas pueden conectarse a la misma red sin inconvenientes, un equipo desconocido merece atención. Por eso, antes de asumir que existe una falla del servicio, vale la pena revisar cuáles aparatos están conectados.

El router puede revelar quién utiliza la conexión de internet

Una de las primeras comprobaciones consiste en consultar la lista de dispositivos conectados a la red doméstica. Esta información suele estar disponible en el panel de configuración del router o en la aplicación móvil que ofrece el proveedor de internet.

En algunos casos, basta con abrir la aplicación de la compañía y buscar una opción relacionada con los equipos conectados. Determinados servicios también permiten suspender el acceso de un dispositivo directamente desde el teléfono.

Las direcciones IP del router permiten ingresar a su configuración y consultar los equipos conectados. Foto: Getty Images

Si no existe esa alternativa, es posible realizar la consulta desde un navegador web. Para ello, se debe ingresar la dirección del router, que puede ser 192.168.1.1, 192.168.0.1 ó 10.0.0.1, dependiendo del modelo.

Después de iniciar sesión, hay que buscar un apartado con un nombre como “Dispositivos conectados” o “Clientes DHCP”. Allí aparece la relación de equipos que utilizan la red y, según el modelo, otros datos que permiten identificarlos.

Antes de desconectar un equipo, compruebe si pertenece a su hogar

Encontrar un nombre desconocido en la lista no significa necesariamente que alguien esté utilizando el WiFi sin autorización. Algunos aparatos aparecen con identificaciones difíciles de reconocer, por lo que es importante comprobar qué dispositivos hay en casa antes de tomar medidas.

Un teléfono antiguo, una consola de videojuegos, un televisor inteligente o una cámara de seguridad pueden permanecer conectados aunque no se utilicen con frecuencia. Por eso, lo recomendable es comparar la lista con los equipos que tienen permiso para acceder a la red.

Celulares antiguos, consolas y televisores pueden seguir conectados aunque nadie los esté utilizando. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

La sospecha aumenta cuando aparece un dispositivo que nadie reconoce y no existe una explicación para su presencia. En ese caso, conviene revisar las opciones de seguridad del router y considerar un cambio de contraseña.

¿Qué señales pueden indicar que alguien más utiliza el WiFi?

La lentitud de internet es una de las razones por las que muchas personas deciden revisar su conexión. Sin embargo, por sí sola no demuestra que haya un intruso: también puede responder a problemas del servicio o a la cantidad de equipos que utilizan la red.

Otras señales que justifican una comprobación son el consumo inusual de datos, las interrupciones inesperadas y las dificultades para conectar nuevos aparatos. Incluso las luces del router pueden aportar pistas sobre la actividad de la red, aunque su significado depende del modelo y de la forma en que se esté utilizando la conexión.

Lo importante es evaluar estas señales junto con la lista de dispositivos conectados, en lugar de sacar conclusiones a partir de un único síntoma.

Cambiar la contraseña es una medida para proteger la red

Si después de revisar los equipos se mantienen las sospechas de un acceso no autorizado, una de las principales medidas consiste en cambiar la contraseña del WiFi. Es recomendable utilizar una clave difícil de adivinar, con una combinación de letras, números y caracteres especiales.

Otra medida es mantener actualizado el programa interno del router, conocido como firmware. Estas actualizaciones pueden incorporar correcciones de seguridad y mejoras para su funcionamiento.

Si el internet continúa lento después de comprobar los dispositivos y proteger la red, lo indicado es contactar al proveedor para investigar si existe una falla en el servicio.