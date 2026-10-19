Japón emprende una misión sin precedentes para recoger muestras de una luna de Marte

Japón puso en marcha una misión espacial que busca recolectar material de una de las lunas de Marte para investigar el origen de estos satélites y obtener pistas sobre la formación del Sistema Solar.

Una sonda que viajará hasta Fobos

El cohete H3, que transporta la sonda no tripulada Martian Moons eXploration (MMX), despegó del Centro Espacial de Tanegashima a las 04:41, hora local, según una transmisión en directo de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA).

Poco después del lanzamiento, los científicos confirmaron que la nave se había separado del cohete y comenzaba su trayecto hacia el sistema marciano.

Miembros de los medios de comunicación filman los módulos de exploración y de retorno que componen la sonda espacial Martian Moons eXploration. Foto: AFP

“Se ha confirmado la separación de MMX”, dijo JAXA durante la transmisión. “MMX se ha desprendido del cohete H3 y está comenzando su viaje hacia el sistema marciano”.

Si se cumplen los planes, la sonda llegará a Fobos, la mayor de las dos lunas de Marte, en agosto del próximo año. Allí permanecerá hasta tres años con el objetivo de recolectar al menos diez gramos de material de la superficie.

La misión cuenta con la colaboración de agencias espaciales de Estados Unidos y Europa, además de universidades y empresas tecnológicas. Sus responsables esperan que contribuya a preparar futuras exploraciones tripuladas del planeta rojo.

¿Cómo se formaron las lunas de Marte?

Uno de los objetivos de JAXA es determinar cómo se originaron Fobos y Deimos, las dos lunas de Marte. Para ello, la misión busca aportar información que permita evaluar dos hipótesis científicas.

La primera, conocida como la hipótesis del “gran impacto”, plantea que las lunas surgieron después de que un cuerpo celeste chocara contra Marte. La segunda, llamada hipótesis de la “captura”, propone que se trata de asteroides atraídos por la gravedad del planeta.

La misión busca determinar si Fobos y Deimos surgieron de un choque contra Marte o fueron asteroides capturados. Foto: AFP

Resolver esta incógnita ayudaría a comprender “cómo habría surgido un entorno habitable en los planetas terrestres”, señaló la agencia japonesa, en referencia a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte.

La sonda también estudiará Deimos, aunque no aterrizará en ella. Además, JAXA analizará si Fobos podría funcionar como una “estación espacial natural” para facilitar futuros viajes de ida y vuelta a Marte, una posibilidad que considera “esencial para la exploración tripulada de Marte”.

Un aterrizaje con dificultades técnicas

Uno de los principales retos de la misión es operar sobre Fobos, cuya gravedad es extremadamente baja. Esta condición complicó el desarrollo de los sistemas de aterrizaje, según científicos de JAXA.

Japón ya tiene experiencia en la recolección de material extraterrestre. En 2020, el país logró traer a la Tierra 5,4 gramos de roca y arena procedentes de un asteroide situado a cientos de millones de kilómetros.

La misión MMX busca ampliar esos conocimientos mediante el estudio directo de una de las lunas de Marte.

*Con información de AFP.