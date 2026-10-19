El nuevo iPhone Duo esconde un dato importante sobre su batería: esta sería su autonomía con una sola carga

El iPhone Duo llegará oficialmente al mercado en los próximos días. Su lanzamiento ha permitido conocer un aspecto clave de su batería, cuya capacidad no fue revelada por Apple durante la presentación del dispositivo. Este dato sitúa al teléfono en un punto intermedio frente a sus competidores.

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Aunque Apple no reveló la capacidad de la batería del iPhone Duo durante su presentación, el dato se conoció a través del registro de etiquetado energético realizado para su próxima comercialización en el mercado europeo.

Sin embargo, la compañía no ha detallado las condiciones de las pruebas realizadas para establecer esta estimación, por lo que el rendimiento real podría variar según el uso.

La ficha técnica indica que el dispositivo incorpora una batería de 4.883 mAh, que no puede ser reemplazada por el usuario y está diseñada para soportar hasta 1.000 ciclos de carga. Además, ofrece una autonomía estimada de 51 horas y 30 minutos por ciclo de carga.

El muy esperado iPhone Duo llega en el primer evento de lanzamiento de la compañía desde que el director ejecutivo John Ternus asumió el cargo el 1 de septiembre. Foto: Fotogramas Youtube @Apple / Apple Event — September 9

Más allá de la capacidad de la batería, la duración de la carga también depende de la eficiencia del procesador y de la optimización del sistema operativo. En este caso, el iPhone Duo incorpora el chip A20 Pro, que contribuiría a mejorar el consumo energético y a aprovechar mejor la carga disponible.

Otro factor relevante es iOS 27, sistema operativo que incorpora ajustes orientados a optimizar la autonomía de los dispositivos. Entre ellos se encuentran algoritmos para gestionar el consumo de energía y mecanismos que limitan la actividad de las aplicaciones en segundo plano, con el propósito de reducir el gasto de batería.

Nuevos detalles del iPhone Duo aparecieron tras un análisis del software de Apple. Foto: Getty Images

De acuerdo con Applesfera, sobre el papel, su capacidad de batería solo sería superada por la de los modelos iPhone 17 Pro Max y iPhone 18 Pro Max.

Apple dio a conocer a comienzos de septiembre el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, y reveló algunas de sus principales especificaciones. Entre sus características destacan el diseño compacto con formato similar al de un pasaporte, el procesador A20 Pro, una pantalla interna de 7,6 pulgadas y una cámara Fusion de 48 megapíxeles.