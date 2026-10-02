Más de dos días con una sola carga: la batería que reduciría la necesidad de usar el cargador del celular

La batería se ha convertido en uno de los factores que más pesan a la hora de elegir un teléfono inteligente. En Colombia, donde el celular acompaña a los usuarios durante jornadas de trabajo, estudio, entretenimiento y comunicación, contar con un equipo que pueda permanecer encendido durante varios días representa una ventaja cada vez más valorada.

¿Por qué hay la necesidad de cargar el celular aunque todavía tenga batería? La razón detrás de este hábito

Uno de los dispositivos que busca ofrecer autonomía durante varios días y reducir la dependencia constante del cargador es el nuevo HONOR 600 Smart, equipado con una batería de 8.100 mAh que promete acompañar a los usuarios durante largas jornadas de uso.

Aunque es importante tener en cuenta que, con el paso del tiempo, es normal que la batería de un celular pierda capacidad y ya no conserve la carga durante tanto tiempo como cuando el equipo era nuevo. Lo que antes podía ser suficiente para completar toda una jornada puede reducirse a unas pocas horas, situación que puede parecer que está presentando una falla.

El consumo excesivo de batería no siempre significa que el celular esté dañado. Foto: Getty Images

Hábitos para evitar el desgaste de la batería

Si bien el desgaste de la batería forma parte del ciclo de vida del celular, ciertas prácticas pueden hacer que este proceso avance más rápido. Entre los factores que más pueden afectar su funcionamiento está la exposición a altas temperaturas.

Dejar el dispositivo dentro de un carro expuesto al sol, usar aplicaciones o funciones que demanden muchos recursos mientras se carga o mantenerlo cubierto durante la carga puede provocar un aumento de temperatura y contribuir a una pérdida progresiva de autonomía.

Cómo proteger una cuenta de WhatsApp: tres funciones que debería activar para evitar accesos no autorizados

Una forma práctica de optimizar el consumo de batería es ajustar el tiempo que tarda la pantalla en apagarse cuando el celular queda inactivo. Dejarla encendida por varios minutos después de terminar una tarea supone un gasto de energía que puede evitarse. Establecer el bloqueo automático entre 15 y 30 segundos permite reducir este consumo y mantener una experiencia de uso cómoda.

Otra herramienta útil para extender la autonomía es el modo de ahorro de batería, una función integrada en los teléfonos que permite controlar el consumo energético cuando se necesita prolongar el tiempo de uso.

Prestar atención a estos detalles puede marcar la diferencia entre una batería que dure años y una que empiece a fallar en pocos meses. Foto: Montaje: Semana (Getty Images)

Al activarlo, el sistema puede restringir algunas actividades que se ejecutan en segundo plano, disminuir determinados efectos visuales y ajustar su funcionamiento para gastar menos energía.