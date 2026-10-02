El róver Curiosity aplastó una roca en Marte por accidente y encontró algo inesperado

El conocimiento sobre el espacio continúa siendo limitado frente a la cantidad de fenómenos que aún permanecen sin explicación. En este contexto, el róver Curiosity de la NASA ha desempeñado un papel importante en la exploración de Marte, donde sus recorridos han permitido obtener nuevos datos sobre la composición y la historia del planeta rojo.

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Uno de estos hallazgos ocurrió en 2024, cuando el Curiosity pasó accidentalmente sobre una roca durante uno de sus recorridos. Al romperse, la estructura dejó al descubierto en su interior un material que, según Ashwin Vasavada, científico del proyecto, no tenía precedentes en las observaciones realizadas hasta entonces por la NASA.

El hallazgo sigue siendo un misterio

Al romperse la roca, el róver Curiosity encontró en su interior un material de color amarillo, compuesto por pequeños cristales que fueron identificados como azufre. Aunque este elemento ya había sido detectado en Marte, hasta entonces se había observado principalmente en forma de sulfatos, combinado con otros elementos.

Foto de referencia del róver Curiosity. Foto: DW

El hallazgo representó la primera observación de azufre en su forma cristalina en el planeta rojo. Además, el terreno que rodeaba la roca también contenía este mismo material. Ashwin Vasavada, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, señaló que los investigadores no tenían una explicación clara para la presencia de azufre cristalino en esa zona de Marte, donde, en principio, no esperaban encontrarlo de esa manera.

Años después, los científicos aún no han encontrado una explicación definitiva para este hallazgo, que plantea nuevos interrogantes sobre la química y la presencia de agua en Marte.

La roca fue aplastada por el róver. Foto: DW

El descubrimiento incluso podría indicar que algunos modelos utilizados para predecir las condiciones del planeta necesitan ser revisados, aunque todavía no existen pruebas suficientes para confirmarlo. Mientras tanto, el Curiosity continúa explorando la superficie marciana en busca de nuevas pistas sobre la historia del planeta rojo.