Algo “poco habitual” encontró el róver Curiosity en Marte: este es el descubrimiento que estaría desconcertando a los científicos

En las laderas del Monte Sharp, dentro del cráter Gale, el róver Curiosity de la NASA se topó recientemente con algo poco habitual en Marte. Miles de rocas cubiertas por un patrón poligonal que, a primera vista, recuerda las escamas de un cocodrilo o, según algunos entusiastas de internet, las de un dragón.

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Como era de esperar, las imágenes no tardaron en llamar la atención, tanto de internautas como de científicos, aunque no por tratarse de formaciones desconocidas, sino por la inusual cantidad y extensión del fenómeno.

Kevin M. Gill, ingeniero de software del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA especializado en procesamiento de imágenes, fue quien publicó en internet las primeras fotos en color, capturadas el 13 de abril, el Sol 4865 en el calendario marciano.

La NASA había difundido imágenes en blanco y negro unos días antes. El róver se dirigía hacia un cráter de diez metros de diámetro que los investigadores bautizaron como Antofagasta, en honor a la ciudad y región chilena.

La NASA difundió las primeras imágenes en blanco y negro de los patrones poligonales hallados por el Curiosity en el cráter Gale. Foto: DW

Polígonos en forma de panal en Marte: un patrón conocido, pero inusual

Aunque algunos las han comparado con piel de cocodrilo o incluso con dragones, los investigadores las describen como “polígonos en forma de panal”, una textura que, según explicó Abigail Fraeman en un blog de la NASA, ya era conocida, pero que en esta ocasión aparece con una densidad inusual.

“Ya habíamos visto rocas con patrones poligonales como estas antes”, escribió Fraeman, científica planetaria del JPL, en la entrada de blog. “Pero no parecían tan abundantemente presentes, extendiéndose por el suelo durante metros y metros en nuestros mosaicos de la Mastcam”, agregó.

El róver Curiosity capturó miles de rocas con patrones poligonales en las laderas del Monte Sharp. Foto: DW

Antofagasta, ¿un segundo Pontours?

Antofagasta podría encajar en ese mismo escenario, aunque todavía no hay evidencia suficiente para confirmarlo. La extensión del patrón parece mayor que en Pontours y, además, aparecen pequeñas crestas elevadas que sugieren que el proceso no fue exactamente el mismo o que las rocas se encontraban en otra fase cuando se endurecieron.

La pareidolia lleva al cerebro humano a identificar formas familiares, como arañas, en estructuras aleatorias del suelo marciano. Foto: DW

Una posible explicación es que, con el paso del tiempo, ciertas grietas se rellenaran con minerales más resistentes que el material circundante; al erosionarse la superficie, esas zonas endurecidas habrían quedado en relieve, dibujando las formas que hoy observa el Curiosity.

Otra teoría apuntada en el artículo de Nature sugiere que estas formaciones podrían ser antiguos bancos de lodo agrietado que sufrieron ciclos de humedad y sequía hace entre 3.600 y 3.800 millones de años, cuando Marte era más cálido y húmedo.

Pero aún es pronto para afirmar que ambos yacimientos son análogos. No se sabe todavía si la composición mineral de las rocas de Antofagasta se parece a la de Pontours.

El róver Perseverance fotografió esta roca cubierta de cientos de esferas en la zona "St. Pauls Bay", en el borde del cráter Jezero, el 11 de marzo de 2025. Foto: DW

Por ejemplo, en ese sitio, los análisis revelaron una alta concentración de sales minerales, lo que sugiere que las formaciones podrían haberse originado a partir de salmueras que, al evaporarse, fueron dejando depósitos sólidos.

En definitiva, los datos químicos recogidos por el Curiosity durante su paso por la zona serán clave para aclarar si se trata de un fenómeno comparable o de una historia geológica distinta.

Los investigadores tampoco eligieron Antofagasta por casualidad. Creen que el cráter podría contener rastros de compuestos orgánicos, ingredientes fundamentales asociados a la química de la vida.

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“Seguimos recopilando muchas imágenes y datos químicos que nos ayudarán a distinguir entre las diferentes hipótesis sobre cómo se formaron las texturas alveolares”, afirmó Fraeman.

Pareidolia marciana: entre la ciencia y la imaginación

Mientras tanto, el hallazgo se suma a una larga lista de “ilusiones” marcianas. Como ha sucedido en otras ocasiones, muchas de estas formas evocadoras, desde supuestas “arañas” en Marte hasta una roca con aspecto de coral, una tortuga marciana o esferas similares a huevos, son producto de la pareidolia, el fenómeno por el cual el cerebro humano identifica patrones familiares en estructuras aleatorias.

*Con información de DW.