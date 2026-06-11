Resident Evil: Veronica tendrá remake: productor respondió a las críticas de la jugabilidad y dejar atrás el “Code”

Los seguidores de la franquicia Resident Evil recibieron una de las noticias más esperadas durante el Summer Game Fest 2026. El pasado 5 de junio, Capcom presentó el primer tráiler oficial de Resident Evil Veronica, el remake de una de las entregas más recordadas de la saga, marcando además el regreso de Claire Redfield como protagonista de esta nueva historia.

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La revelación despertó entusiasmo entre los fanáticos, quienes pudieron ver un adelanto de los escenarios, personajes y el renovado apartado gráfico del videojuego. Sin embargo, el avance también generó dudas y debates en la comunidad debido a algunos cambios que acompañarán esta nueva versión.

La jugabilidad generó dudas entre los seguidores

Tras la presentación del tráiler, comenzaron a circular especulaciones sobre la posibilidad de que Resident Evil Veronica incluyera una cámara en primera persona, similar a la utilizada en algunas entregas recientes de la franquicia.

Las dudas surgieron por el enfoque adoptado por Capcom en títulos anteriores y por la evolución que ha tenido la serie en los últimos años. Algunos usuarios incluso señalaron que el juego podría ofrecer un sistema para alternar entre la primera y la tercera persona, como ocurre con Resident Evil Requiem.

No obstante, la compañía japonesa decidió aclarar rápidamente los rumores para evitar confusiones antes del lanzamiento.

El productor confirmó que solo se jugará en tercera persona

Durante una rueda de prensa realizada en el marco del Summer Game Fest, Yoshiaki Hirabayashi, productor del proyecto, confirmó que el remake mantendrá una única perspectiva de juego.

Según explicó, Resident Evil Veronica no contará con un selector de cámaras y toda la experiencia estará diseñada para jugarse exclusivamente en tercera persona, siguiendo la línea de otros remakes recientes de la franquicia.

Además, el productor destacó la importancia de Claire dentro de la historia y cómo esta entrega se conecta directamente con los acontecimientos de Resident Evil 2.

“Creo que Veronica... es una entrega muy singular de la saga Resident Evil, así que decir a qué se parece es muy difícil. Dicho esto, Veronica transcurre tres meses después de Resident Evil 2. Claire es la misma persona; no es que se haya convertido en agente del gobierno en ese tiempo”, dijo Hirabayashi.

Por qué Capcom eliminó el término “Code” del título

Otro de los cambios que más llamó la atención fue la eliminación de la palabra “Code” del nombre oficial del remake. Mientras que la versión original era conocida como Resident Evil Code: Veronica, la nueva edición llevará simplemente el nombre de Resident Evil Veronica.

La decisión generó preguntas entre los aficionados, especialmente porque el título original es considerado uno de los más emblemáticos de la saga. Sin embargo, Hirabayashi explicó que la medida busca alinearse con la estrategia de nomenclatura que la compañía ha utilizado en los últimos años.

El cambio de nombre busca seguir la línea de títulos más simples adoptada por Resident Evil en los últimos años. Foto: Capcom

“Si pensamos en las últimas entregas de la franquicia Resident Evil, nuestros títulos se basan en un sistema de nombres muy claro e impactante; normalmente es simplemente Resident Evil seguido de una palabra sencilla y concisa que lo representa. Al elegir el título de este remake, queríamos seleccionar una palabra que fuera la más representativa del juego, y pensamos que Veronica era el título que mejor lo lograba”, comentó Hirabayashi.

Capcom también confirmó que Resident Evil Veronica llegará en 2027 y estará disponible para Xbox Series, PlayStation 5, Switch 2 y PC, llevando una de las historias más recordadas de la franquicia a una nueva generación de jugadores.