Nunca ignore estas señales: podrían estar aumentando su factura de energía

Mantener bajo control el consumo eléctrico del hogar es una de las formas más efectivas de reducir el valor de la factura de la luz. Para lograrlo, las personas deben identificar los electrodomésticos que demandan más energía, especialmente aquellos destinados a climatizar los espacios de la casa.

Nunca haga esto con su nevera después de cocinar: podría aumentar el consumo de energía

Cuando estos dispositivos presentan fallas, reciben un mantenimiento inadecuado o funcionan de manera poco eficiente, su consumo eléctrico puede aumentar sin que los usuarios lo noten, lo que también provocaría el desgaste de sus componentes.

¿Por qué algunos electrodomésticos aumentan el consumo de energía?

De acuerdo con información compartida en Redes Zone, uno de los primeros indicios de un consumo eléctrico elevado es el monitoreo en tiempo real de la energía utilizada en el hogar. Muchas empresas distribuidoras ofrecen aplicaciones móviles desde las que los usuarios pueden consultar este dato en cualquier momento.

Si el consumo permanece alto incluso cuando no hay electrodomésticos funcionando de manera evidente, podría existir un problema que estaría incrementando el gasto.

Muchas empresas distribuidoras ofrecen aplicaciones móviles desde las que los usuarios pueden consultar este dato en cualquier momento. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

En estos casos, es posible que se trate del denominado consumo fantasma, un fenómeno que ocurre cuando algunos dispositivos siguen utilizando electricidad aun estando aparentemente apagados. Equipos en modo de espera, luces LED indicadoras, cargadores conectados y otros aparatos que permanecen enchufados pueden representar un gasto constante.

Otra señal de alerta aparece cuando el valor de la factura eléctrica aumenta de forma inesperada, sin que se hayan realizado cambios en los hábitos de consumo. Si el incremento no está relacionado con un mayor uso de electrodomésticos o con variaciones en la tarifa contratada, lo mejor es revisar qué dispositivos permanecen conectados y evaluar si alguno está consumiendo más de lo normal.

Adoptar buenas prácticas para evitar un aumento en el consumo de energía beneficia a cada usuario. Foto: Getty Images

El sistema de climatización también puede revelar problemas de eficiencia energética. Cuando la calefacción o el aire acondicionado permanecen funcionando durante largos periodos para alcanzar la temperatura deseada, es posible que existan fallas en el equipo o en las condiciones de aislamiento de la vivienda.

La presencia de fugas de aire o radiadores con acumulación de aire, por ejemplo, obliga a estos sistemas a trabajar más tiempo y consumir una mayor cantidad de energía.

Tres electrodomésticos pequeños que nunca desconecta y podrían estar disparando el consumo de energía en su casa

Los electrodomésticos que presentan fallas o un rendimiento deficiente también pueden convertirse en una fuente de consumo excesivo. Una nevera que no enfría correctamente, emite ruidos inusuales o permanece funcionando a máxima potencia durante más tiempo del normal puede estar utilizando más electricidad de la necesaria.

Los expertos recomiendan que identificar estas señales y actuar a tiempo puede contribuir a mejorar la eficiencia energética del hogar y reducir el valor de la factura mensual. Además, es importante revisar periódicamente el estado de los equipos, desconectar los dispositivos que no se estén utilizando y corregir posibles problemas de funcionamiento.