EA FC 27 en Colombia: Fecha de estreno, preventa y el protagonismo de Mbappé y Bellingham

Tras haberse hecho oficial su anuncio, el simulador de fútbol más reconocido a nivel mundial ya tiene todo dispuesto para su próxima temporada. Electronic Arts ha presentado formalmente los pormenores de esta nueva entrega, confirmando así los detalles para este nuevo ciclo.

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Para esta edición, el protagonismo recae en dos de las estrellas más populares de la actualidad. Kylian Mbappé se consolida como la figura principal al aparecer en la portada de la versión básica y en la edición Ultimate.

No obstante, no estará solo en todas las presentaciones; estará con el inglés Jude Bellingham, quien lo acompaña específicamente en el arte de la edición Ultimate Plus. Esta elección resalta la relevancia de las figuras del club español en el panorama futbolístico global de la temporada 2026/27.

Calendario de acceso para los aficionados en Colombia

Quienes deseen asegurar su copia con antelación ya pueden hacerlo. El periodo de reservas o preventas inició este 23 de julio y se extenderá hasta el 11 de agosto de 2026. Es importante destacar que adquirir las versiones más completas antes del estreno permite a los usuarios acceder a la experiencia de juego un día antes que el resto del público.

En cuanto al lanzamiento oficial para el público general, esta estipulado para entre jueves 24 y viernes 25 de septiembre de 2026, manteniendo la tradición de estrenar el título el último viernes de dicho mes.

Inversión y plataformas disponibles en Colombia

EA Sports FC 27 estará disponible para Windows a través de la aplicación EA, además de Steam y Epic Games. También llegará a consolas PlayStation y Xbox, permitiendo que los jugadores de diferentes plataformas accedan al título desde su lanzamiento.

En cuanto al precio, la reserva ya se encuentra habilitada y, según la información oficial de EA, el juego base tiene un valor inicial de 279.999 pesos colombianos en la aplicación EA, sin incluir los impuestos que puedan aplicarse según la compra.

Electronic Arts confirmó el costo inicial de FC 27 y las plataformas donde estará disponible. Foto: EA Sports

Según el portal oficial de EA Sports, el lanzamiento de EA Sports FC 27 está previsto para el 24 de septiembre de 2026 a las 6:00 p. m. (CST), momento en el que comenzará a estar disponible para quienes hayan realizado la reserva y cumplan con las condiciones de acceso anticipado correspondientes.

Innovaciones en la experiencia de juego

Esta entrega introduce conceptos novedosos para refrescar la forma en que se interactúa con el balón. Una de las mayores apuestas es el modo “The Grounds”, el cual funciona como un entorno de “mundo abierto” en línea. En este espacio, los usuarios pueden participar en encuentros individuales (1 contra 1) en escenarios urbanos, como canchas de cemento o tierra, permitiendo además personalizar la apariencia de sus personajes con ropa de marcas reconocidas.

En el aspecto táctico, se han modificado acciones cotidianas como los tiros de esquina, que ahora se ejecutarán en dos pasos: primero se decide la potencia y dirección, y luego se toma el control del jugador que recibirá el centro para buscar el remate. Además, se ha mejorado la Inteligencia Artificial (IA) —que es el comportamiento automático de los jugadores controlados por el sistema— para que la defensa cubra de manera más eficiente el terreno propio.

Finalmente, el Modo Carrera presentará una evolución más dinámica, donde el nivel o la calificación de los futbolistas contratados podrá subir o bajar dependiendo de su rendimiento real en cada partido. Se espera que durante el mes de agosto se revelen más detalles técnicos y visuales antes del gran debut en septiembre.