El error que muchos cometen con el cargador del celular y que podría aumentar el recibo de la luz

Es una escena recurrente en los hogares: un tomacorriente ocupado por un accesorio que no está cumpliendo su función primordial. Tras desconectar el teléfono móvil, es sumamente común que las personas dejen el transformador unido a la pared, ignorando que este pequeño hábito tiene consecuencias directas tanto en la economía doméstica como en la seguridad de la vivienda.

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El fenómeno del gasto energético invisible

Aunque no esté alimentando a un dispositivo, un cargador que permanece enchufado sigue interactuando con la red eléctrica. Este fenómeno es técnicamente conocido como “consumo fantasma” o “vampiro”, términos que se refieren a la electricidad que absorben los aparatos cuando están en modo de espera.

El llamado "consumo fantasma" explica por qué un cargador enchufado sigue utilizando energía. Foto: Getty Images

Para entenderlo de forma sencilla, el cargador posee componentes internos que se mantienen activos y bajo tensión mientras tengan contacto con el enchufe. Según comenta Xataka, un cargador convencional en estado de reposo utiliza cerca de 0,2 vatios, mientras que los modelos inalámbricos pueden llegar a elevarse hasta los 1,6 vatios.

El peso de la acumulación en la factura

Si se analiza de forma aislada, el costo de un solo cargador conectado es casi imperceptible para el bolsillo. No obstante, la organización medioambiental belga Bebat advierte que el problema real surge con la acumulación. Al sumar varios adaptadores repartidos por toda la casa durante las 24 horas de los 365 días del año, el desperdicio energético deja de ser despreciable y se traduce en un incremento evitable en el recibo de luz.

Riesgos que van más allá del dinero

Mantener estos accesorios conectados de manera permanente no solo afecta las finanzas, expertos indican que también compromete la integridad del propio aparato y la seguridad del hogar:

Dejar el cargador enchufado por largos periodos también puede acelerar el desgaste de sus componentes. Foto: Getty Images

Deterioro del accesorio: Al estar bajo un esfuerzo eléctrico y térmico constante, los circuitos internos sufren un desgaste progresivo que reduce significativamente su vida útil.

Peligro de incidentes graves: Si el cargador es de baja calidad o no cuenta con certificaciones oficiales, existe un riesgo latente de sobrecalentamiento que puede derivar en cortocircuitos o, en circunstancias extremas, incendios domésticos.

El protocolo correcto de conexión y desconexión

Para prolongar la salud de los dispositivos y minimizar riesgos, los especialistas sugieren un orden específico para el uso de estos implementos.

Para iniciar la carga: Se debe enchufar primero el cargador a la pared y posteriormente conectar el cable al celular. Al finalizar: Una vez que la batería alcance el 100%, lo más recomendable es retirar el dispositivo y, acto seguido, desconectar el transformador de la red eléctrica.

Como medida práctica adicional, se recomienda el uso de regletas o “zapatillas” con interruptor, lo que permite cortar el flujo de energía de varios dispositivos a la vez sin necesidad de extraerlos físicamente cada vez que se dejen de usar.