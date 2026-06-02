¿Vale la pena comprar cargadores genéricos? El detalle que está ignorando y puede dañar la batería del celular

Uno de los hábitos más comunes entre los usuarios de celulares es comprar accesorios no originales, especialmente cargadores. Esto suele ocurrir cuando el original se daña o se pierde y, por buscar una solución rápida o más económica, muchas personas optan por alternativas genéricas que, aunque parecen prácticas, no siempre son la mejor opción.

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Uno de los aspectos que más puede verse afectado es la vida útil de la batería. Los celulares más avanzados están diseñados con tecnología capaz de ofrecer un rendimiento óptimo y satisfacer las necesidades del usuario, pero un mal uso desde el inicio puede provocar fallas con el paso del tiempo.

De acuerdo con información de Xataka, la mejor forma de evitar riesgos al cargar el celular es utilizar el cargador original y oficial del dispositivo, ya que cuenta con certificaciones de seguridad y garantiza un mejor rendimiento.

Por el contrario, los cargadores genéricos o falsificados pueden representar un peligro, debido a que suelen fabricarse con materiales de baja calidad y sin las medidas de seguridad adecuadas. Según diversos estudios, muchos de estos accesorios pueden sobrecalentarse, incendiarse o incluso provocar descargas eléctricas.

El cargador del celular no se debe ubicar en zonas inflamables. Foto: Getty Images

Además, actualmente cada smartphone tiene especificaciones de carga diferentes, por lo que no cualquier cargador funciona de manera adecuada ni aprovecha correctamente las capacidades del dispositivo.

¿Cómo identificar un cargador o cable falso?

Saber reconocer un cargador original es clave para evitar riesgos y proteger los componentes internos del celular y otros dispositivos tecnológicos.

Según información recopilada por MovilZona, uno de los primeros aspectos que se debe revisar es que tenga el logotipo o el nombre de la marca claramente visible, dado que muchas réplicas presentan errores en el diseño, acabados deficientes o detalles de baja calidad.

El uso de accesorios no certificados puede afectar directamente la vida útil de la batería y el rendimiento del celular. Foto: Getty Images

También es importante verificar el tipo de carga rápida compatible, como Quick Charge, Warp Charge o SuperCharge, así como revisar la información técnica del producto, entre ella el amperaje, el modelo y el lugar de fabricación.

En caso de realizar la compra por internet, se recomienda desconfiar de vendedores desconocidos y priorizar páginas oficiales o tiendas reconocidas. Las imágenes publicadas en línea pueden ser engañosas y no siempre garantizan que el producto sea auténtico.