¿Por qué algunos cargadores dañan más rápido la batería? La respuesta está en una tecnología poco conocida

No es un secreto que los teléfonos celulares se han convertido en herramientas indispensables en la vida cotidiana. Millones de personas los llevan consigo a todas partes para mantenerse comunicadas, informadas y entretenidas. Gracias a estos dispositivos, la tecnología ha logrado simplificar numerosas tareas diarias y hacer más cómodas las actividades.

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Sin embargo, más allá de las funciones que ofrecen sus aplicaciones y sistemas, existe un componente fundamental que muchas veces pasa desapercibido: la batería. Este elemento es el encargado de suministrar la energía necesaria para que el dispositivo funcione correctamente. Cuando su capacidad se deteriora o presenta fallas, el rendimiento del celular también se ve afectado, reduciendo la calidad de la experiencia de uso.

Por esta razón, los expertos insisten en la importancia de utilizar un cargador adecuado. No solo se trata de una cuestión de seguridad, sino también de eficiencia, dado que su calidad influye directamente en la forma en que el teléfono recibe la energía. En este contexto, existe una tecnología que muchos usuarios aún desconocen: el protocolo PPS.

Según explica Xataka, el estándar de carga USB Power Delivery (USB-PD) suministra energía mediante niveles de voltaje fijos, como 5V, 9V, 15V o 20V. Esto significa que, cuando el móvil requiere un voltaje intermedio, debe realizar ajustes internos para adaptarlo, lo que puede generar pérdidas de eficiencia durante la carga.

PPS permite que el cargador y el teléfono se comuniquen constantemente durante la carga. Foto: Getty Images

Para resolver este inconveniente surgió PPS (Programmable Power Supply o Fuente de Alimentación Programable), una tecnología incorporada al estándar USB PD 3.0 en 2017.

A diferencia de los cargadores convencionales, el sistema PPS mantiene una comunicación constante con el teléfono y ajusta el voltaje de manera dinámica según las necesidades de la batería. De esta forma, entrega únicamente la energía requerida en cada momento, optimizando el proceso de carga.

Gracias a esta comunicación, el cargador ajusta el voltaje en tiempo real según las necesidades específicas de la batería. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los especialistas también advierten que los cargadores económicos que no incorporan esta tecnología suelen generar más calor durante la carga. El exceso de temperatura es uno de los factores que más acelera el desgaste de las baterías con el paso del tiempo. En cambio, el protocolo PPS permite una gestión más precisa de la energía, reduce el calentamiento y contribuye a prolongar la vida útil del dispositivo.

Actualmente, la mayoría de los teléfonos inteligentes son compatibles con este sistema. Por ello, al momento de comprar un cargador, conviene verificar que cuente con soporte para USB-PD y PPS, dado que aportan una mayor seguridad para el cuidado del celular a largo plazo.