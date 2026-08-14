La advertencia que muchos ignoraron durante el eclipse solar: decenas de personas terminaron en el médico

Decenas de personas en Alemania han acudido a centros médicos por dolores oculares tras el eclipse solar parcial, informaron el miércoles hospitales de Berlín, Baviera y Baden-Wurtemberg.

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La Oficina Federal de Protección contra la Radiación (BfS) había advertido que contemplar el fenómeno a simple vista o con protección insuficiente podía provocar daños permanentes en la retina en cuestión de segundos.

Lo más peligroso es que la retina no emite señales de dolor en el momento: cuando se perciben los problemas de visión, suele ser demasiado tarde.

Baviera: lesiones confirmadas en la retina

En Baviera, el flujo de pacientes puso a prueba los sistemas de diagnóstico por imagen. Solo en la clínica de la Universidad de Erlangen se atendió en las primeras horas a seis personas con síntomas característicos por usar protección casera o quitarse las gafas homologadas antes de tiempo.

Según los expertos, los daños oculares se pueden identificar a simple vista en algunos casos. Foto: DW

“Mediante un examen oftalmológico clásico podemos evaluar los problemas de visión de nuestros pacientes. Luego, examinamos el ojo para detectar lesiones por quemaduras; algunas se pueden identificar a simple vista”, explicó a BR24 Bettina Hohberger, oftalmóloga del hospital universitario.

Por su parte, la clínica de la Universidad LMU de Múnich confirmó haber detectado daños estructurales leves en varios pacientes: “En urgencias atendimos a varios pacientes con los síntomas correspondientes y con lesiones visibles en las capas externas de la retina”, dijo Benedikt Schworm, subdirector de la clínica oftalmológica de la LMU.

Es importante contar con todos los elementos de seguridad para ver un eclipse solar. Foto: Getty Images

Berlín: consultas en la capital y previsión de más casos

En la capital, el hospital Charité y el grupo hospitalario Vivantes comunicaron que trataron a unas 20 personas en total por molestias oculares y alteraciones visuales.

“Dado que los síntomas también pueden aparecer de forma diferida, las urgencias están preparadas para recibir a más personas afectadas durante los próximos días”, afirmó un portavoz del Charité.

Se observó un eclipse solar total desde Berlanga de Duero, centro de España, el miércoles 12 de agosto de 2026. Foto: AP Photo/Bernat Armangue

Baden-Wurtemberg: el suroeste en alerta

En el suroeste del país, el eclipse se observó con especial claridad, debido al alto porcentaje de ocultación del sol. Esto provocó un volumen alto de consultas en ciudades como Mannheim, Stuttgart y Friburgo, aunque la mayoría quedaron en sustos o síntomas pasajeros.

La clínica oftalmológica de Mannheim atendió unas 20 consultas por dolores de cabeza y mareos. “En todos estos casos confiamos en que los síntomas desaparezcan sin dejar secuelas”, declaró Robert Patrick Finger, director de la clínica del Hospital Universitario.

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En algunos casos se descartó una lesión ocular

En Stuttgart, unas 20 personas acudieron al hospital temiendo haber sufrido daños; “sin embargo, no se pudo constatar ninguna lesión en ninguna de ellas”, señaló una portavoz del centro de salud.

Por su lado, el Hospital Universitario de Friburgo recibió a ocho personas durante la noche y a una media docena al día siguiente con quejas de ardor, dolor de cabeza o manchas en la visión.

“Calculamos que esto continuará los próximos días, pero hasta el momento no hemos podido detectar una pérdida objetiva de visión en ninguno de los casos”, indicó un portavoz.

*Con información de DW.