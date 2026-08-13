La conectividad se convirtió en una de las prioridades de las autoridades después del terremoto del pasado 10 de agosto. En medio de las labores de rescate y atención a las comunidades afectadas, el Ministerio TIC pidió a los operadores adoptar medidas para facilitar las comunicaciones en las zonas donde persisten dificultades de servicio.

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La nueva ministra TIC, Alexandra Falla, lidera estas acciones mediante el Plan de Contingencia Sectorial y, a través de la Circular 0028, el Gobierno hizo varias solicitudes dirigidas a los operadores de telecomunicaciones.

Las comunicaciones de emergencia tendrán prioridad

Una de las principales solicitudes consiste en que las redes y servicios de telecomunicaciones estén disponibles para las autoridades de manera inmediata y gratuita durante la atención de la emergencia.

La prioridad está puesta especialmente en las comunicaciones relacionadas con el rescate, la coordinación de los organismos de socorro y la protección de la vida.

MinTIC pidió a los operadores facilitar sus redes para apoyar las labores de emergencia. Foto: Getty Images

El Ministerio explicó que esta decisión responde a los problemas de conectividad que se han presentado en algunos de los territorios golpeados por el movimiento telúrico.

La entidad resumió el propósito de estas acciones con una frase contundente: “la conectividad puede salvar vidas en los lugares afectados por la emergencia”.

Llamadas al 123 serán gratuitas incluso sin saldo

Otro de los cambios anunciados está relacionado con las líneas de emergencia.

El Ministerio TIC confirmó que las llamadas al 123 y a las demás líneas de emergencia serán gratuitas, incluso en casos en los que el usuario no tenga saldo o tenga suspendido el servicio.

Además, cuando exista congestión en las llamadas de voz, la recomendación es recurrir a mensajes de texto o aplicaciones de mensajería, que pueden servir como alternativa para comunicarse.

Durante la contingencia, los operadores móviles también habilitaron llamadas gratuitas para usuarios y autoridades, con el objetivo de facilitar el contacto entre las personas afectadas y las entidades encargadas de responder a la emergencia.

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Buscan utilizar redes y satélites para mantener la comunicación

El Ministerio también trabaja en una alternativa que permitiría ampliar las opciones de conectividad en los lugares donde las redes tradicionales tengan dificultades.

La Agencia Nacional del Espectro está definiendo una banda que actualmente no utilizan los operadores. La intención es habilitar temporalmente una conexión complementaria entre redes terrestres y satélites.

Esta tecnología, conocida como Direct to Device, permitiría establecer comunicaciones satelitales directamente con algunos teléfonos celulares compatibles, sin depender exclusivamente de una red terrestre.

Operadores podrían compartir infraestructura disponible

La Comisión de Regulación de Comunicaciones también recibió facultades para establecer condiciones provisionales que faciliten el acceso y la interconexión entre redes.

Esto permitiría aprovechar infraestructura que continúe funcionando en las zonas afectadas y facilitar que diferentes operadores puedan utilizarla durante la emergencia.

La medida busca evitar que la pérdida o afectación de parte de la infraestructura termine dejando sin comunicación a comunidades que necesitan mantenerse en contacto con las autoridades y organismos de socorro.

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También pidieron apoyo a radioaficionados

La estrategia no se limita a las redes móviles. El Ministerio TIC solicitó la colaboración de operadores de banda ciudadana y de radioaficionados para apoyar las comunicaciones que sean necesarias durante la emergencia.

También se estudian alternativas que permitan utilizar equipos e infraestructura de radio para transmitir voz y datos cuando otras opciones presenten dificultades.

Mientras tanto, el Ministerio mantiene un monitoreo permanente de las redes mediante el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones, desde donde se hace seguimiento a la infraestructura y a la recuperación de los servicios.

Alexandra Falla lidera la respuesta del sector TIC

Las medidas hacen parte de las acciones que el Ministerio comenzó a implementar desde el mismo día del terremoto.

Alexandra Falla acompañó al presidente Abelardo De La Espriella durante un recorrido por las zonas afectadas para conocer directamente los daños y las necesidades relacionadas con la conectividad. A partir de ese diagnóstico se articularon diferentes acciones con entidades públicas, privadas y operadores.

Alexandra Falla recorrió las zonas afectadas junto al presidente Abelardo De La Espriella. Foto: AFP / Colprensa - Cortesía Universidad Externado de Colombia

La prioridad, según el Ministerio TIC, es que las comunicaciones continúen disponibles mientras avanzan las labores de búsqueda, rescate, atención y recuperación en las comunidades afectadas.