Hace algunas horas y tras el inicio del nuevo Gobierno, encabezado por Abelardo De La Espriella, se conoció el nombramiento de Alexandra Falla Zerrate como nueva ministra de las TIC, que llega a asumir el importante reto de poner la tecnología y las comunicaciones al servicio de los ciudadanos, en especial de las regiones más apartadas del país.

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De acuerdo con su perfil, Falla es comunicadora social de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con una maestría en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana y una especialización en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia.

Alexandra Falla, ministra de las TIC. Foto: FOTO: SUMINISTRADA A SEMANA

Además de ello, cuenta con una larga trayectoria de casi tres décadas en el sector audiovisual, la televisión pública, las políticas de comunicación y la gestión cultural.

Adicional a ello, ha ocupado cargos estratégicos tanto en el sector público como en el privado. Fue directora operativa de Canal Capital, coordinadora académica de la facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia, subgerente de Comunicaciones y Atención al Usuario de TransMilenio S. A. y vicepresidenta de Radio de Inravisión.

En su perfil también aparece experiencia como asesora en distintas entidades públicas y privadas, y diseñó una de las primeras especializaciones en Gerencia de las Comunicaciones en la Universidad Central.

“Entre 2012 y 2015 integró la Autoridad Nacional de Televisión, donde lideró el proceso de implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Colombia, y participó en decisiones relacionadas con la asignación de concesiones del servicio de televisión y la administración del espectro destinado al sector audiovisual”, detalla el comunicado de la cartera.

Son varios los retos que llega a asumir en la cartera, dada la conectividad sumamente deteriorada que tiene el país en materia de regiones. Estos son algunos de los objetivos que ha definido el nuevo gobierno para conquistar en esta cartera:

Consolidar una estrategia de soberanía digital que fortalezca las capacidades tecnológicas nacionales.

Continuar la expansión de la conectividad en zonas rurales y apartadas, garantizando un acceso equitativo a Internet.

Impulsar la adopción de tecnologías emergentes, especialmente la inteligencia artificial, como herramienta para mejorar la productividad y la competitividad del país.

Su llegada marca el inicio de una nueva etapa en la cartera, para fortalecer los medios públicos y también la conectividad en todo el país, que promueve el desarrollo.