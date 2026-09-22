Senador Antonio Correa, del Partido de la U, denuncia estafas y suplantaciones a su nombre

El senador Antonio Correa, del Partido de la U, denunció suplantaciones de su identidad, realizadas desde un número de teléfono. De esta manera, engañan a funcionarios y ciudadanos haciéndose pasar por él.

“Denuncio que me están suplantando. Están escribiendo mensajes con mi nombre a través de WhatsApp, haciéndose pasar por mí para solicitar y gestionar trámites. Quiero dejarlo absolutamente claro: ese número no es mío, yo no he enviado esos mensajes y no he autorizado a ninguna persona para hablar o realizar solicitudes en mi nombre”, señaló.

El congresista indicó que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para investigar quién está detrás de la suplantación. Además, hizo un llamado para que los ciudadanos no caigan en esta práctica.

En los documentos oficiales presentados por el senador se evidencia cómo el perfil de WhatsApp utiliza su fotografía y su cargo para engañar a autoridades locales, incluyendo a la alcaldesa de Turbaco, Bolívar.