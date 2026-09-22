Tía de J Balvin no llegaría a importante cargo en la Agencia Nacional de Minería, ¿qué pasó?

Dora Elena Balvin, tía del reguetonero J Balvin, venía sonando entre los favoritos para asumir la vicepresidencia de Contratación y Titulación de la Agencia Nacional de Minería, una de las áreas más importantes de la entidad y en donde se toman decisiones claves sobre procesos de contratación y titulación minera.

Sin embargo, SEMANA conoció que su nombre ya no estaría dentro de los candidatos para llegar a ese importante cargo; Balvin fue la secretaria de Minas de esa entidad departamental, durante la administración de Luis Pérez.

En medio de ese movimiento aparece un antecedente que genera interrogantes: Dora Balvin aún figuraría en una investigación disciplinaria de la Procuraduría Regional de Antioquia. El proceso, según documentos oficiales, fue prorrogado en mayo de 2024 para práctica de nuevas pruebas.

Aún no se ha establecido si ese proceso habría sido razón para que su nombre saliera de la baraja, pero el caso cobra especial relevancia después de su nombre estaba en el sonajero para ocupar la vicepresidencia que maneja la contratación y titulación de la ANM.

Balvin era una de las candidata más fuertes para llegar a la Agencia, pero hoy estaría por fuera de los favoritos, ¿qué pasó en el camino?.