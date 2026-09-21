“Malditos terroristas”: senador Germán Rodríguez reacciona al asesinato de niña de 13 años reclutada por disidencias

La confirmación del asesinato de Mónica Beltrán, una niña de 13 años que había sido raptada y reclutada por disidencias de las Farc, provocó una dura reacción del senador Germán Rodríguez, quien responsabilizó directamente a los integrantes del grupo armado y lanzó cuestionamientos contra sectores de izquierda.

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A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, Rodríguez reaccionó con indignación al conocerse que la menor había sido asesinada después de permanecer en poder de las disidencias.

“Malditos terroristas. Malditos los congresistas del Pacto Histórico que apoyan a estos criminales”, escribió el senador.

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El cuerpo de la menor fue trasladado a Tibú. Foto: Getty Images y Corpades

Con este mensaje, Rodríguez centró su crítica en dos frentes: el asesinato de la menor y lo que considera un respaldo político a las estructuras armadas responsables de hechos de violencia contra la población civil.

El caso de Mónica Beltrán ha generado rechazo luego de que se conociera que la menor había sido raptada el pasado 2 de abril en Tibú, Norte de Santander. Según la información conocida sobre el caso, la familia recibió posteriormente la confirmación de su muerte.

La investigación deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el asesinato de Mónica y los responsables directos del crimen.