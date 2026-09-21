“Me devolví y vine a poner el pecho”: Carlos Amaya responde por viaje a La Guajira durante incendio en Villa de Leyva

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, respondió a los cuestionamientos que surgieron por el viaje que tenía previsto realizar a La Guajira mientras se desarrollaba la emergencia por el incendio forestal que afecta a Villa de Leyva.
El mandatario explicó que se trataba de un viaje familiar que había programado para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos, pero aseguró que regresó al departamento una vez comenzó la emergencia.
“Yo he estado aquí. Siempre he estado aquí. Trabajo muy duro por esta tierra hermosa”, aseguró Amaya al referirse a los cuestionamientos.
El gobernador señaló que permaneció pendiente de la situación desde las primeras horas y que mantuvo comunicación con los organismos de socorro para coordinar la respuesta frente a las llamas.
“Las autoridades saben que he estado pendiente desde las dos de la tarde, cuando comenzó. Hablé con los bomberos, he estado en comunicación permanente, gestionando los helicópteros, trabajando duro”, afirmó.
Amaya explicó que tenía previsto viajar con sus hijos para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Sin embargo, ante el avance del incendio, decidió regresar.
“Tenía un vuelo con mis hijos, que estaban de cumpleaños y lo iban a celebrar allá. Pero una vez empezó el incendio, pues nada, me devolví y vine a poner el pecho”, dijo.
En medio de su respuesta, Amaya se refirió a las críticas que recibió en redes sociales y cuestionó a quienes, según él, han utilizado la situación para generar confrontación: “Mi invitación es a que pongan su energía para que estas cosas no sucedan”.
Y agregó: “No deberían alegrarse porque a alguien, desafortunadamente, le coincidió el viaje de celebración del cumpleaños de su hijo con un incendio, que nadie puede predecir”.