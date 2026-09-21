“Ruego a mis seguidores que oren por mí”: El padre del presidente Abelardo De La Espriella será sometido a una cirugía este lunes

Abelardo De La Espriella Juris, el padre del presidente de Colombia, será sometido a una intervención quirúrgica de corazón abierto.

La información la confirmó el propio abogado a través de su cuenta oficial de Instagram donde casi a diario comparte videos de sus vivencias en Córdoba, su tierra de origen.

“Hoy, 21 de septiembre de 2026, me operan de corazón abierto”, dijo De La Espriella Juris a todos sus seguidores.

Y a renglón seguido escribió: “Ruego a mis amigos que oren por mi para que Chao Pescao siga divirtiéndolos. Chao pescao”.

Y es que esa frase final es tradicional en todas las publicaciones del reconocido ganadero monteriano.

Junto a la información, el padre del presidente divulgó una imagen donde él aparece acostado, sonriente, con la camiseta de Firme Por la Patria, el eslogan de campaña de su hijo, y su tradicional sombrero. Y sobre él una imagen de Jesucristo poniendo sus manos sobre su cabeza.

“Señor Jesús, hoy elevador una oración llena de fe por la vida y la salud de Abelardo De La Espriella Juris. Padre Celestial, ponemos en tus manos su cuerpo, su corazón y toda su vida. Tú conoces cada célula de su cuerpo, cada dificultad y cada preocupación. Te pedimos que extiendas sobre él tus manos misericordiosas y le concedas la sanación”, dice el aparte de la oración que aparece en su publicación.