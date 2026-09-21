La senadora Sara Castellanos, de Salvación Nacional, cuestionó movidas que se habrían dado en el Fomag en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro, por lo que le solicitó a la Contraloría, Fiscalía y la Procuraduría investigar.

Contraloría declara impacto nacional por $4,4 billones sobre pagos al Fomag en el fin de la era Petro

“¡Gravísimo! La Contraloría investiga el giro de 4,4 billones de pesos relacionado con el Fomag durante las últimas semanas del gobierno Petro, sin que haya podido identificar la cadena presupuestal, los soportes y las evidencias que respaldarían esos pagos”, alertó la senadora.

Castellanos preguntó dónde están esos documentos y a quiénes habrían llegado los recursos, además de qué servicios respaldaron esos pagos. “¡Exigimos explicaciones y respuestas claras ya!”, pidió.

A eso se le suma que SEMANA reveló que la exministra de Educación Viviane Morales, antes de salir de su cargo, presentó ante los organismos de control y judiciales una alerta sobre lo que habría sucedido con los recursos del Fomag.

El documento menciona que desde el 1 de mayo de 2024 la Fiduprevisora empezó a operar el sistema de salud de los docentes sin contar con la capacidad técnica, administrativa y operativa necesaria para ese propósito.

Para junio de 2026 tenía un patrimonio negativo de 3,2 billones de pesos, por lo que la Fiduprevisora alertó al Ministerio de Educación que necesitaba 5,31 billones de pesos para cubrir los costos del servicio de salud de los maestros para 2026.

Por eso se propuso un traslado presupuestal de fuentes de “pensiones y cesantías” por 1,1 billones para cubrir ese déficit, pero el consejo directivo del Fomag no lo aprobó.

La exministra de Educación Viviane Morales había alertado de estos hechos. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Actualmente el Fomag tiene bienes y recursos por 5,11 billones de pesos, pero sus deudas ascienden a 8,3 billones. En el caso de las cuentas por pagar pendientes con la red de salud, suman cerca de 1,46 billones, de las cuales, 1,2 llevan más de tres meses sin cancelarse. Y se hallaron 891 millones de pesos en deudas de 2025.

En ese documento la exministra dijo que gran parte del problema se originó por la forma en la que se pagaban los servicios de salud a los prestadores, que no era a través de un valor fijo mensual, sino que dependía de cada consulta o procedimiento, por lo que se menciona que este modelo ha generado grandes deudas ya que entre abril de 2024 y julio de 2026 el costo mensual de la atención médica de los docentes pasó de 216.520 millones a 442.737 millones, es decir, un incremento del 104,8 por ciento.

Distintos actores le han solicitado a los organismos de control que se pueda verificar esta situación y determinar responsabilidades.