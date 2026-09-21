Ecopetrol desvinculó a María Andrea Vargas, exjefe de staff de Ricardo Roa: la veterinaria de su familia sirvió para reuniones secretas de la cúpula

María Alejandra Vargas, exjefe de staff de Ricardo Roa en Ecopetrol, fue desvinculada en las últimas horas de la estatal petrolera.
En desarrollo...
SEMANA conoció que las pruebas contra ella y Santiago Vargas, financiador de la Colombia Humana, fueron compulsadas a la Fiscalía.
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María Alejandra Vargas, exjefe de staff de Ricardo Roa en Ecopetrol, fue desvinculada en las últimas horas de la estatal petrolera.
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