Política

Ecopetrol desvinculó a María Andrea Vargas, exjefe de staff de Ricardo Roa: la veterinaria de su familia sirvió para reuniones secretas de la cúpula

SEMANA conoció que las pruebas contra ella y Santiago Vargas, financiador de la Colombia Humana, fueron compulsadas a la Fiscalía.

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Redacción Semana
21 de septiembre de 2026 a las 10:38 a. m.
María Andrea Vargas, exjefe de staff de Ricardo Roa, fue desvinculada.
María Andrea Vargas, exjefe de staff de Ricardo Roa, fue desvinculada. Foto: SEMANA

María Alejandra Vargas, exjefe de staff de Ricardo Roa en Ecopetrol, fue desvinculada en las últimas horas de la estatal petrolera.

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