El rector de la Universidad Externado felicitó a Carlos Suárez por su llegada a la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol; esto dice el mensaje

El rector de la Universidad Externado de Colombia, Hernando Parra Nieto, envió una carta de felicitación a Carlos Suárez Rojas tras su reciente elección como presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol.

Ecopetrol designa nuevo presidente y vicepresidenta de su junta directiva

El documento, emitido desde la Rectoría de la universidad con fecha del 17 de septiembre de 2026, resalta la importancia de este nombramiento para la comunidad académica.

Parra Nieto expresa, en nombre de la universidad y en el suyo propio, una fervorosa congratulación por este nombramiento. “Es un verdadero honor el que un egresado notable de nuestra Facultad de Derecho como Usted, merced al esfuerzo y al trabajo devoto, porte con lustre el estandarte de los valores fundacionales del Externado ante la sociedad colombiana”, señaló.

Así mismo, Parra Nieto manifestó su confianza en que la gestión de Suárez Rojas se desarrollará en beneficio de este importante sector de la economía nacional. Con el fin de respaldar su labor, el rector aseguró que la Universidad estará presta para brindarle el apoyo misional que llegare a requerir.

“Formulo los mejores votos por el buen suceso de su gestión”, concluyó el mensaje.