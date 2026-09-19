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Gobierno revela posibles irregularidades en cajas de compensación intervenidas por Petro

Las pruebas del escándalo fueron remitidas a la Fiscalía General de la Nación.

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Redacción Semana
19 de septiembre de 2026 a las 8:05 a. m.
Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro.
Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Miller Soto, vocero del Gobierno nacional, informó que se identificaron presuntas irregularidades en la administración de las cajas de compensación que fueron intervenidas por Gustavo Petro.

Se trata de hallazgos administrativos y financieros en once de las 42 cajas del país, un sector que solo en 2025 administró cerca de 14,1 billones de pesos provenientes del aporte del 4 por ciento de la nómina de los trabajadores.

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“Entre los casos más críticos se encuentra Comfenalco Antioquia, bautizada como ‘la telaraña azul’, por una presunta red de intereses políticos que habría buscado controlar de manera irregular más de 1 billón de pesos”, afirmó Soto.

No solo eso. En la lista también está Comfamiliar Atlántico, intervenida en julio, tras detectarse modificaciones administrativas de última hora, contratos de larga duración que superaban el periodo de intervención, presunto acoso laboral, posibles incompatibilidades y maniobras fraudulentas con impactos económicos millonarios.

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“La documentación completa fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría para que determinen responsabilidades, ratificando que los recursos de los empleados no serán instrumentalizados por intereses ulteriores y que se llegará hasta las últimas consecuencias para proteger el patrimonio de las familias colombianas”, concluyó el vocero.