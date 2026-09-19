Claudia López acudió a la justicia en su momento para frenar el metro de Bogotá; ahora habla de “nuestro metro”

Esta semana causó controversia el paseo que se dio Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, con el embajador de China en Colombia por las obras de la primera línea del metro. A nadie se le olvida que, en plena campaña a la Alcaldía, López demandó el proyecto e intentó frenarlo. En aquella época, se refería a dicha obra como el “medio metro” y atacaba a Enrique Peñalosa, quien fue el gestor.

Trabajador murió durante las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá: se conoció su identidad y empresa hizo llamado

Ahora, la exalcaldesa habla de “nuestro metro”, en una muestra más de su incoherencia política. Así como dice una cosa, dice otra. Para evitar leer las masivas críticas, optó por desactivar los comentarios en todas sus redes sociales.