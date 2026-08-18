Trabajador murió durante las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá: se conoció su identidad y empresa hizo llamado

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) confirmó el fallecimiento de uno de los trabajadores de las obras de la Línea 1 de este sistema de transporte. El hecho se presentó en medio de las labores que se realizaban, por lo que se hizo un llamado a que se refuercen las medidas de seguridad.

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La víctima fue identificada como David Gordillo, quien desde noviembre de 2025 se desempeñaba como soldador en este proyecto.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia, a su hermano, a su novia, a sus compañeros de trabajo y seres queridos, a quienes acompañamos en este doloroso momento”, señaló la EMB por medio de un comunicado.

Imagen referencia del Metro de Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El accidente se registró hacia el mediodía de este lunes, 17 de agosto, pero no se tienen mayores detalles de qué fue lo que ocurrió. La compañía indicó que brindará toda su colaboración con las autoridades competentes y en cada una de las instancias para que se esclarezca todo en su totalidad.

La EMB aprovechó para, por medio del comunicado, hacerle un llamado al concesionario Metro Línea 1 y exigirle que se refuerce el compromiso relacionado con la seguridad de todos los trabajadores de la obra.

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Asimismo, pidió garantizar que cada actividad se realice cumpliendo estrictamente los procedimientos, protocolos y controles de seguridad industriales establecidos. “La protección de la vida y la integridad de quienes trabajan en la construcción del Metro de Bogotá es una prioridad”, manifestó.

“La EMB, con el apoyo de la Interventoría, hará un seguimiento riguroso a las acciones que implemente el concesionario para fortalecer la prevención y evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir”, agregó.

Imagen referencia de las obras del Metro en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Se espera que las autoridades correspondientes se pongan al frente del caso, se adelanten las respectivas investigaciones y se esclarezca con exactitud qué fue lo que pasó y cómo murió David Gordillo.