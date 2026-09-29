Ministerio de Hacienda autoriza crédito externo por 1,3 billones de pesos para el Metro de Bogotá

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó al Distrito Capital de Bogotá para contratar un crédito externo con BNP Paribas New York Branch por hasta $ 1,3 billones, destinado a financiar los aportes de la ciudad a la cofinanciación de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

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La autorización quedó establecida mediante la Resolución 2182 del 28 de septiembre de 2026. Según el Ministerio, el monto de la operación corresponderá al menor valor entre 1,3 billones de pesos y 400 millones de dólares, calculado con la tasa de cambio vigente en la fecha del desembolso. Los recursos serán desembolsados en pesos y el valor no podrá superar los 1,3 billones de pesos.

📌 Ministerio de Hacienda autoriza a Bogotá crédito externo hasta por $1,3 billones para la Primera Línea

del Metro



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El crédito tendrá un plazo de 10 años contados a partir del desembolso y contará con un período de gracia de tres años para el pago del capital. Una vez finalice ese período, el capital será cancelado en 14 cuotas semestrales iguales. Los intereses también tendrán pagos semestrales.

La tasa de interés podrá ser fija o variable en pesos y será equivalente a SOFR más 0,75 %. La tasa definitiva se establecerá de acuerdo con las condiciones del mercado al momento de su fijación.

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La operación tendrá además una garantía del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), que cubrirá el 95 % de las exposiciones correspondientes a capital, intereses y otros conceptos elegibles asociados a la estructura financiera del crédito.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, señaló que la operación está relacionada con la financiación de infraestructura en la capital.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda. Foto: Transmisión Youtube

“Nos complace aportar al desarrollo del distrito. Esta es una operación que cuenta con condiciones favorables para la ciudad y con una garantía otorgada por la banca multilateral. Son recursos importantes para avanzar en infraestructura y en un proyecto vital para la movilidad de Bogotá”, señaló Gómez.