Precio del dólar en casas de cambio para el martes 29 de septiembre

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

Dólar abre por encima de $3.300 y prolonga el giro alcista que comenzó la semana pasada

Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y venta de divisas.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar en casas de cambio: así está la divisa

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) del dólar vigente en Colombia para este martes, 29 de septiembre de 2026, se ubicó en $3.349,63 por dólar. Este valor es el oficial certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia y tiene vigencia para el martes 29 de septiembre de 2026.

La TRM sirve como referencia oficial para las operaciones cambiarias en Colombia. Sin embargo, no representa necesariamente el precio que una persona encontrará al comprar o vender dólares en efectivo, ya que los profesionales de cambio manejan sus propias cotizaciones de acuerdo con la oferta, la demanda, los costos operativos, la disponibilidad de efectivo y sus márgenes.

Precio del dólar en casas de cambio este martes, 29 de septiembre

De acuerdo con la actualización del mercado de efectivo publicada por Wilkinsonpc para este martes 29 de septiembre, las cotizaciones promedio en las principales ciudades son las siguientes:

Bogotá $3.242 $3.326 84 Cali $3.150 $3.325 175 Cartagena $3.100 $3.350 250 Cúcuta $3.310 $3.355 45 Medellín $3.177 $3.295 118 Pereira $3.180 $3.280 100

El spread corresponde a la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra.

Entre las ciudades incluidas en la actualización, Cúcuta registra el mayor precio promedio de compra, con $3.310 por dólar. En otras palabras, es la cotización promedio más alta para quien desea vender sus dólares según los datos publicados.

Para quienes desean comprar dólares, Cartagena registra el menor precio promedio de venta, con $3.350 por dólar, seguida por Cúcuta con $3.355.

Es importante tener presente que estas cotizaciones corresponden a promedios del mercado de efectivo y pueden cambiar durante la jornada.

Comparación con la TRM

Con una TRM oficial de $3.349,63, las cotizaciones de las casas de cambio muestran diferencias relevantes dependiendo de la ciudad.