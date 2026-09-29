MinHacienda radicó proyecto de ley para modificar el presupuesto actual

Un proyecto de ley de traslado presupuestal para la vigencia 2026 presentó ante el Congreso de la República el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, que le permitirá disponer de partidas de recursos públicos para atender la crisis energética y poner plata en el llamado Fondo Milagro, a través del cual se irrigan recursos para atender las necesidades que trajo consigo el terremoto del 10 de agosto de 2026.

En el caso de la crisis energética, como se venía anunciando, el traslado presupuestal será de 1,2 billones de pesos, lo que se argumenta con “la ruptura de la cadena de pagos del Ministerio de Minas, en el que se tiene a la empresa AIR-E, la cual está intervenida por el Estado a través de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Dicha intervención inició en septiembre de 2024, periodo durante el cual, ha comprado energía en el mercado y la ha entregado a los usuarios, pero mantiene deudas con las generadoras que le hacen los suministros.

Debate al proyecto de Presupuesto 2027 Foto: Youtube / Congreso de la República

“La deuda acumulada dejó de ser un problema financiero de una empresa o de una región, y se convirtió en una transferencia forzosa de riesgo hacia los agentes generadores y transmisores del país”, argumentó el Ministerio de Hacienda en el proyecto de ley.

Entre tanto, se plantea una adición presupuestal por 2,7 billones de pesos para atender los efectos ocasionados por el sismo, según se establece en la exposición de motivos. “Esta adición pretende -en últimas- darle herramientas al Fondo Milagro, cuya creación es específicamente la de financiar la asistencia humanitaria, la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo”, señala el documento.