Dian aún maneja trámites “mecánicos”, como el de la devolución del IVA por compra de carros eléctricos. ¿Y la modernización?

“No hay citas”. Es la expresión que más están utilizando por estos días los contadores que son quienes apoyan a los contribuyentes en el trámite ante la Dian para pedir la devolución del IVA correspondiente al incentivo que se aplica a la compra de carros eléctricos o híbridos.

El colapso en la solicitud de citas evidencia el inconveniente que están teniendo los ciudadanos ante la Dian, entidad alrededor de la cual se han enviado reiteradas promesas de modernización tecnológica. En el caso de la devolución de IVA a compradores de vehículos eléctricos e híbridos no hay tal.

Si la simplificación de un trámite debe ser parte de la mejor relación entre contribuyentes y la entidad recaudadora, el de la devolución del IVA no es el ejemplo. Son 3 formatos y varios documentos: formulario 010, el de la solicitud general de la devolución; formulario 1668, el de información de la cuenta bancaria del solicitante de la devolución; el formulario 1384, sobre información de existencia y representación legal del solicitante de la devolución (este formato solo aplica para empresas).

Carros híbridos, en la mira de la nueva reforma tributaria: subiría el IVA del 5% al 19%

A ello se le agrega que hay que adjuntar otros documentos en formato PDF: certificado de la UPME-Unidad de Planeación Minero Energética, que acredita el beneficio tributario del vehículo; certificación bancaria no mayor a 30 días; certificado de existencia y representación legal no mayor a 30 días (solo aplica para empresas), y en la práctica es el documento conocido como “Cámara de comercio”.

Jeisson Ramírez, director de la firma Touché Asesores. Foto: Cortesía

Y la lista sigue, según confirma Jeisson Ramírez, director de la firma de contadores Touché Asesores. Es necesario además “una declaración juramentada por parte del solicitante de la devolución donde se manifieste el cumplimiento de requisitos generales para tramitar la devolución del IVA por concepto del pago de lo no debido, así como datos de la factura (aplica para personas naturales y en el caso de las empresas, el equivalente ya no sería declaración juramentada sino un documento firmado por representante legal donde se manifieste el cumplimiento de requisitos generales para la devolución, incluyendo datos relacionados del proveedor de la factura electrónica relacionada con la adquisición del vehículo”.

En caso de que el vehículo se haya adquirido bajo la modalidad de leasing se debe adjuntar contrato original en formato PDF en el cual se identifique la cláusula de opción irrevocable de compra. Por supuesto, también se exige el RUT-Registro Único Tributario, del solicitante de la devolución y copia de la tarjeta del contador/revisor fiscal en pdf y certificado de antecedentes de la junta central de contadores.

Estudio reveló quién es el público objetivo de los vehículos eléctricos en Estados Unidos, junto a un dilema para sus vendedores

Suena casi imposible de cumplir, pero como el beneficio es tan atractivo, pues además de la devolución del 5 % del IVA también aplica una deducción del 50 % de lo pagado en el momento de pagar el impuesto de renta, los compradores de carros eléctricos se lanzan a la espera.

El colapso, en todo su furor

En consecuencia, este trámite es proclive a colapsar a la Dian, que por estos días está en el calendario de presentación de declaraciones de renta, el cual, habitualmente entra en crisis por el poco soporte de la plataforma tecnológica.

Según varios contadores consultados, una vez que se cumplan todos los requisitos previos a la solicitud del beneficio ante la Dian, vienen después los 50 días hábiles que se toma la entidad para dar una respuesta.

Javier Díaz Molina, presidente de Analdex. Foto: Alejandro Acosta

Con ese precedente, las estadísticas de Analdex, gremio de empresas de comercio exterior, confirman que la importación de vehículos eléctricos está disparada, en parte, por aprovechamiento del beneficio. “Entre enero y julio, las importaciones de vehículos eléctricos registraron un fuerte crecimiento, al pasar de 287 millones de dólares a 1.064 millones de dólares, lo que representó un incremento de 270 %. En términos de unidades, las compras externas aumentaron de 11.717 a 39.506 vehículos, con una variación de 237 %”, señala Javier Díaz, presidente del gremio.

El comportamiento registrado estuvo concentrado en los vehículos familiares que alcanzaron la cifra de 1.052 millones de dólares y 38.906 unidades. “Este tipo de vehículos representaron 98,8 % del valor importado y 98,5 % de los vehículos ingresados al país”, agregó Díaz.

De igual manera, aunque en menor proporción, se registraron 544 vehículos de carga máxima inferior a 4,5 toneladas, 33 unidades vehículos de carga mayor a 4,5 toneladas y 23 buses eléctricos.