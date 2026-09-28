Economía

Así será el pago de la prima de Navidad para los pensionados de Colpensiones; Gobierno entregó plan de acción

Miles de personas reciben el pago de la mesada adicional.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

28 de septiembre de 2026 a las 7:11 p. m.
La prima de diciembre es un pago para miles de pensionados.
La prima de diciembre es un pago para miles de pensionados. Foto: Getty Images/iStockphoto
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