Economía
Así será el pago de la prima de Navidad para los pensionados de Colpensiones; Gobierno entregó plan de acción
Miles de personas reciben el pago de la mesada adicional.
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28 de septiembre de 2026 a las 7:11 p. m.
La prima de diciembre es un pago para miles de pensionados. Foto: Getty Images/iStockphoto
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