Primera renovación oficial de Atlético Nacional para el 2027: No es James Rodríguez

Atlético Nacional encamina su primera renovación para la temporada 2027. Mientras el técnico Lucas González pelea por ser campeón en diciembre y posiblemente pueda obtener el cupo a la Copa Libertadores, al menos por la vía de reclasificación, los directivos comienzan a ver a los jugadores que siguen en el plantel y hay uno que está asegurado.

Figura de Atlético Nacional enfrenta seis cargos “por obstrucción y fraude”: irá a juicio

Lo que no se sabía del fichaje de James Rodríguez en Atlético Nacional: directivo de club europeo dio detalles

Todo pasa por la durísima lesión de Cristian Arango, un delantero que llegó al club verdolaga con mucha expectativa, pero mantenía bajos rendimientos. Cuando por fin se veía la posibilidad de ser titular y poder ser determinante en el ataque de Atlético Nacional, le cayó una rotura de ligamentos y debe ser operado.

Debe ser intervenido quirúrgicamente luego de una compleja maniobra con un jugador de Millonarios en el clásico llevado a cabo en el Atanasio Girardot de Medellín y en el cual fue titular. Apenas en el primer tiempo, cayó mal y le dejó la rotura de ligamentos.

Su contrato finalizaba en diciembre de 2026 y por sus bajos rendimientos era difícil que fuera renovado, pero ante la lesión, la operación, la recuperación y el tiempo de baja, entra a regir una normativa de la Fifa obligatoria para proteger al futbolista.

Cristian Arango recibe ultimátum de Atlético Nacional Foto: Atlético Nacional

Un club no puede dejar sin trabajo ni seguridad social a un futbolista mientras esté lesionado. En términos legales, es una prórroga que se le da al contrato hasta cuando el futbolista haya recibido el alta médica y deportiva.

Continúa en Atlético Nacional mientras dure la incapacidad

San José Earthqueakes, equipo de la MLS de Estados Unidos, es el dueño de su pase y el encargado de entablar conversaciones con Atlético Nacional para los trámites de la renovación. Seguramente, se hará por un año (diciembre 2027).

En lo que tiene que ver con James, tiene contrato hasta mediados de ese año, con posibilidad de extenderse.

Chicho Arango ha disputado 27 partidos con el equipo antioqueño y ha marcado dos goles, una cifra muy por debajo de lo que esperaba la dirigencia. Ahora se espera que la operación sea un éxito y que el proceso de recuperación salga sin inconvenientes.

La grave lesión de Chicho Arango afecta directamente la planificación de Atlético Nacional, que se queda sin delanteros disponibles para sus próximos compromisos en Liga Betplay y Copa Colombia. Ante Junior de Barranquilla, en uno de los partidos claves del semestre para Nacional, el elegido sería el volante Andrés Sarmiento en la titular, pues Alfredo Morelos también está en la larga lista de bajas del gigante antioqueño.