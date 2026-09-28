Medellín vs. Millonarios: hora y dónde ver el debut oficial de Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado fue convocado por Alberto Gamero para el partido de Millonarios contra Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. Dicho compromiso debió disputarse hace casi dos meses atrás, pero se aplazó por el terremoto.

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Ahora la realidad de ambos equipos es muy diferente. Millonarios cambió de técnico y remontó en la tabla de posiciones, mientras que el Medellín viene de caer frente a Junior de Barranquilla en condición de visitante.

El partido de Medellín vs. Millonarios quedó programado para este martes, 29 de septiembre, a las 8:05 de la noche. La transmisión oficial será exclusiva para los suscriptores de Win Sports+.

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Partido especial para Cuadrado

Además de ser su debut oficial con Millonarios, esta visita a Independiente Medellín será especial para Juan Guillermo Cuadrado. En el año 2008 jugó su primer partido como profesional vistiendo los colores del ‘Poderoso’, equipo que durante años estuvo esperando su regreso a casa.

Paradójicamente, Cuadrado volverá al Atanasio Girardot dos décadas después pero lo hará como rival.

En su presentación explicó las razones por las que no volvió a Medellín y se terminó decantando por la oferta de Millonarios. “Me dijeron que habían hecho un esfuerzo muy grande por Juanfer y que les quedaba muy difícil. Después de eso dijeron que lo iban a analizar, pero nunca llegó una propuesta”, apuntó Juan Guillermo.

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“Cuando se da la oportunidad y te abren las puertas, es totalmente diferente. Eso fue lo que pasó con Millonarios; enseguida me hablaron de la importancia de este club. Me hicieron sentir que realmente me querían”, explicó.

Sobre el papel se esperaba que Juan Guillermo Cuadrado debutará el pasado jueves frente a Atlético Nacional; sin embargo, Gamero decidió darle otras sesiones de entrenamiento antes de darle minutos en el campo de juego.

Cuadrado no sería titular frente a Independiente Medellín, aunque la expectativa está puesta en verlo disfrutar de sus primeros minutos en el conjunto embajador. El recibimiento de la hinchada de Medellín será un capítulo aparte de este clásico que tendrá impacto directo en la tabla de posiciones.

Juan Guillermo Cuadrado vuelve al ruedo con Millonarios Foto: @MillosFCOficial

El de Necoclí no juega partidos oficiales desde mayo de este año. Su más reciente aparición fue con el Pisa Calcio en la última fecha de la Serie A 2025/26; ese día perdieron contra Lazio en el Estadio Olímpico de Roma y Cuadrado entró al minuto 71 en lugar de Mehdi Leris.

Cabe recordar que el colombiano acarrea una sanción de dos fechas por ser expulsado en Copa Italia, pero se le permitió cumplirla en la Copa BetPlay.

Qué canal transmite Independiente Medellín vs. Millonarios