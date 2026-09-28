Comunicado oficial de la FCF tras graves señalamientos contra Ramón Jesurún y la comisión arbitral

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se pronunció este lunes sobre las supuestas injerencias del presidente Ramón Jesurún en la designación de árbitros para la fecha 10 de la Liga BetPlay.

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“La FCF rechaza de manera categórica los señalamientos según los cuales su presidente, Ramón Jesurún, o terceros ajenos a la Comisión Arbitral Nacional habrían intervenido, directa o indirectamente, en la designación, modificación o sustitución de árbitros para partidos del fútbol colombiano”, apunta el comunicado.

La Federación dejó en claro que “las decisiones relacionadas con las designaciones arbitrales corresponden a la Comisión Arbitral Nacional, organismo competente para adoptar las determinaciones que, en esta materia, le atribuyen las disposiciones y reglamentos aplicables”.

“Las decisiones relacionadas con las designaciones arbitrales corresponden a la Comisión Arbitral Nacional, organismo competente para adoptar las determinaciones que, en esta materia, le atribuyen las disposiciones y reglamentos aplicables. En consecuencia, ni el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol ni terceros ajenos a dicha instancia tienen facultades para disponer, ordenar o modificar las designaciones arbitrales”, sentenció la FCF.

En relación a los señalamientos hechos por un reconocido medio de Manizales, respondieron que “la Comisión Arbitral Nacional está integrada por personas de reconocida trayectoria jurídica e institucional, entre ellas, quienes ejercen y han ejercido altas dignidades en la administración de justicia del país”.

“Sus integrantes conocen plenamente el alcance de sus funciones, ejercen de manera directa las competencias que les corresponden y velan por el respeto de las atribuciones propias de este organismo”, añadió el comunicado oficial.

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¿Nicolás Gallo fue invitado a un partido en Arabia Saudita?

En ese mismo comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol se refirió a la invitación recibida por el árbitro tolimense Nicolás Gallo para hacer funciones de VAR en un partido de la Saudi Pro League este mes.

Nicolás Gallo, árbitro colombiano designado para la final del Mundial 2026. Foto: Getty Images vía FIFA

Dicha invitación habría sido extendida a Gallo por el árbitro salvadoreño Iván Barton, quien dirigió la semifinal del Mundial 2026 de España vs. Francia, además del partido de cuartos de final entre Colombia y Suiza.

La FCF explicó las razones por las que no se le permitió al árbitro colombiano asistir a dicho compromiso internacional: “En la respuesta se informó que, debido a las necesidades del calendario y a la programación de las competiciones del fútbol colombiano, en esa oportunidad no era posible disponer de un árbitro para atender la invitación”.

Por último, la entidad afirmó que “reitera su respeto por las competencias y funciones de la Comisión Arbitral Nacional y su compromiso con la institucionalidad, la transparencia y el cumplimiento de las disposiciones que regulan el fútbol colombiano”.