Ben Satterley, más conocido como ‘Pac’ o ‘Neville’, falleció a los 40 años de edad. A través de un comunicado oficial, la empresa AEW confirmó la muerte del luchador que el pasado sábado estuvo peleando en el evento de ‘All Out’ contra Andrade.

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Satterley se hizo mundialmente conocido por su paso en WWE, donde fue campeón de peso crucero y también lució el cinturón de NXT. Durante su carrera en los cuadrilateros también pasó por New Japan Pro-Wrestling y 1 Pro Wrestling.

“All Elite Wrestling lamenta anunciar el fallecimiento de Benjamin Satterley, conocido como Pac. Firmó con All Elite Wrestling en 2019 y ostentó múltiples campeonatos de AEW y compitió en algunos de los combates más memorables de la historia de AEW. Nuestras condolencias van dirigidas a la familia, amigos y fanáticos de Satterley”, apuntó el comunicado.

Reacciones desde la WWE

Aunque ya no hacía parte de la empresa, desde la WWE lamentaron el fallecimiento de Benjamin Satterley y recordaron los grandes momentos que vivió hasta su salida en 2018.

Triple H, exluchador y director de contenidos de la WWE, escribió: “Triste al enterarme de la muerte de Ben Satterley, conocido en WWE como Neville. Tuve el placer de trabajar con Ben en los primeros días de NXT. Ese momento, de NXT Arrival, marcó el comienzo de una nueva era para esa marca y para los hombres y mujeres en ella… y Ben fue una fuerza mayor detrás de eso".

“Era un talento extraordinario y aún más amable ser humano. Mis pensamientos están con su familia, amigos y fans en todo el mundo”, agregó.

Marcelo Rodríguez, comentarista en español de WWE, también reaccionó al fallecimiento de Satterley. “Al final, no importa para qué compañía trabajamos, qué lugar ocupamos o qué nombre aparece en una pantalla. En esta Industria, todos somos una misma familia”, dijo.

“Lo que importa es la calidad del ser humano que somos y la huella que dejamos. Descansa en paz, Adrian. Buen viaje”, apuntó.

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¿De qué murió Benjamin Satterley?

Las causas de la muerte de Benjamin Satterley todavía no han sido divulgadas por la empresa AEW, con la que tenía contrato vigente como superestrella.

Bajo su personaje de ‘Pac’ estuvo presente en el evento del pasado sábado llamado ‘All Out’ y perdió el combate ante ‘Andrade El Ídolo’.

Minutos más tarde volvió a aparecer en escena para atacar a otros luchadores dentro del guión y esa fue su última imagen pública antes de fallecer. Se espera que en las próximas horas haya un parte oficial sobre las causas de este fallecimiento que tiene en luto a los fans del entretenimiento deportivo.