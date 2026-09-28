Números de la suerte para hoy, 28 de septiembre: descubra las combinaciones de Walter Mercado para cada signo

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.

Para el lunes 28 de septiembre, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Las predicciones invitan a ampliar horizontes mediante viajes, estudios o nuevas experiencias. En el ámbito profesional, la capacidad de comunicación puede ayudar a generar oportunidades y llamar la atención de personas que tienen influencia en el desarrollo de la carrera.

Números de suerte: 44, 18 y 9.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Organizar las ideas y establecer un plan será fundamental para avanzar. Aunque las limitaciones económicas podrían dificultar algunos proyectos, el panorama plantea que se trata de una situación temporal. La constancia será necesaria para alcanzar los objetivos.

Números de suerte: 11, 15 y 32.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La comunicación será uno de los puntos fuertes de Géminis. Puede ser un buen momento para retomar contacto con alguien que se encuentra en el extranjero y para poner en marcha proyectos que habían quedado pendientes. Números de suerte: 39, 14 y 5.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La jornada pide flexibilidad ante aquellas situaciones que no pueden modificarse. Mantener una rutina sencilla ayudará a evitar el agotamiento. También será importante no dejar de lado las propias necesidades por atender constantemente las de otras personas.

Números de suerte: 4, 26 y 29.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo tendrá una jornada marcada por el carisma y la capacidad de convencer. Las predicciones señalan posibilidades favorables en asuntos laborales y de negocios, aunque las decisiones importantes deberán analizarse con cuidado.

Números de suerte: 26, 40 y 22.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El terreno sentimental aparece como uno de los aspectos destacados para Virgo. Las predicciones hablan de nuevas oportunidades afectivas y de una etapa en la que podría recuperar la confianza después de experiencias anteriores. El crecimiento personal también tendrá importancia.

Números de suerte: 17, 8 y 50.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Escuchar antes de responder será una de las principales recomendaciones para Libra. Evitar discusiones y controlar las reacciones frente a situaciones molestas permitirá mantener una jornada más tranquila. La paciencia y la reflexión pueden ayudar a resolver diferencias.

Números de suerte: 10, 1 y 22.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Una situación del pasado podría repetirse para mostrar aquello que necesita ser cambiado. El horóscopo invita a reflexionar y ordenar los pensamientos antes de tomar decisiones. Buscar tranquilidad y mantener una actitud positiva serán aspectos importantes.

Números de suerte: 2, 11 y 45.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las relaciones personales estarán en primer plano. Las predicciones invitan a respetar las opiniones diferentes y valorar las particularidades de cada persona. Los viajes y el contacto con nuevas culturas también aparecen como alternativas para ampliar perspectivas.

Números de suerte: 48, 6 y 21.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La organización de prioridades será fundamental. Antes de tomar decisiones que comprometan los ahorros o el resultado de años de trabajo, conviene analizar cuidadosamente las consecuencias. La prudencia será necesaria frente a gastos o proyectos impulsivos.

Números de suerte: 6, 13 y 37.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las responsabilidades podrían aumentar durante la jornada y generar cierta presión. Organizar el tiempo será clave para cumplir con los pendientes. Sin embargo, las predicciones señalan que hacia el final del día podría aparecer una situación agradable que cambie el ánimo.

Números de suerte: 8, 28 y 16.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis comenzará el día con energía y determinación para avanzar en sus proyectos. El apoyo de la pareja, los amigos o los compañeros será importante para unir esfuerzos y acercarse a los objetivos planteados.

Números de suerte: 21, 46 y 39.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.