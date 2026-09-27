Periodista en Perú fue arrogante y humilló a camarógrafo en vivo: “Qué pena que contraten cualquier cosa”

El periodista peruano Augusto Thorndike protagonizó un tenso momento durante una transmisión en vivo de Willax Televisión, luego de molestarse por los movimientos de cámara que, según explicó, le estaban provocando mareo y afectando la reportería que estaba haciendo.

Reconocido comentarista de Caracol Radio despide a su hermano, también periodista: “Un vacío inmenso”

El episodio ocurrió mientras Thorndike seguía desde el estudio un despacho de su compañera Maricarmen. Al notar problemas en la imagen, decidió interrumpir la conexión y hablarle directamente a la periodista.

“Me mareo, Maricarmen, me mareo. Ya, cuando consigas un camarógrafo profesional, me avisas. Gracias”, dijo el presentador antes de que la señal fuera cortada.

Sin embargo, el reclamo no terminó allí. De regreso en el estudio, Thorndike continuó cuestionando el trabajo del camarógrafo y elevó el tono de sus críticas frente a los televidentes.

“Qué pena, qué pena que tengamos esa clase de camarógrafos en este canal que estamos tratando de sacar adelante y contraten cualquier cosa. Ya, es un insulto para nuestros televidentes, les pido disculpas”, dijo durante la emisión.

El periodista también señaló que esa no era la manera adecuada de realizar una cobertura en directo y volvió a hacer responsable al trabajador por las dificultades que había presentado el despacho.

“Esa no es forma de cubrir ni de filmar, y es una ofensa para nuestros televidentes”, dijo.

Más adelante, Thorndike fue todavía más contundente al referirse al camarógrafo: “Esa persona no está preparada para operar una cámara en vivo y no debe trabajar en este canal”, dijo, antes de ofrecer disculpas en nombre del noticiero y de Willax Televisión.

El fragmento rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó cuestionamientos por la forma en que el periodista hizo público el reclamo contra una integrante del equipo técnico mientras estaba al aire.

La situación volvió a ser comentada posteriormente por Thorndike en su programa. Esta vez, el conductor respondió con ironía a quienes lo habían criticado por lo ocurrido.

“Así que soy tendencia, jojolete. Pero aquí estoy, y que les arda. No me afectan sus comentarios, no se gasten”, expresó.

También aseguró que ya no utiliza activamente la red social X, y afirmó que una cuenta que habla en su nombre no corresponde a su actividad actual.

“No veo el Twitter, ese que habla por mí no soy yo. Yo soy un voyerista que aparece ahí solo para mirar”, señaló.

“No olviden esta voz”: Daniela Pachón destapa su futuro tras salir de Noticias Caracol; confirmó su llegada a la radio

El periodista cerró su respuesta con otra frase desafiante: “Yo tengo cuero de chancho”, dejando claro que las críticas no cambiarían su postura frente al episodio.

Esta polémica también llegó al Colegio de Periodistas de Lima, gremio que cuestionó la forma del reclamo y señaló que este tipo de observaciones deberían manejarse internamente, dentro de un ambiente laboral basado en el respeto y el rigor ético.