Koral Costa volvió a hablar de Omar Murillo y publicó polémico video tras su separación

La separación entre Koral Costa y Omar Murillo continúa generando comentarios en redes sociales. Esta vez, la influenciadora respondió algunas preguntas de sus seguidores en Instagram y habló nuevamente sobre la posibilidad de retomar la relación con el actor.

Koral Costa se grabó tras publicación de Omar Murillo con otro hombre: “Todo tiene su final”

La respuesta de la creadora de contenido fue corta y dejó clara su posición sobre el tema: “Yo ahora no estoy volviendo con nadie”, afirmó Koral Costa.

Después de responder, publicó un video en el que aparece interpretando Cuando el amor se daña, una canción de Rikarena. La letra habla de una relación que atraviesa dificultades y de la decisión de dejar atrás una historia cuando el amor ya no funciona como antes.

La publicación llamó la atención de sus seguidores, quienes relacionaron el contenido con la situación sentimental que actualmente atraviesa la influenciadora.

En los comentarios hubo opiniones divididas. Algunos usuarios apoyaron su decisión de continuar con su vida por separado, mientras que otros todavía esperan que la pareja pueda darse una nueva oportunidad.

Koral también recibió una pregunta sobre la comunicación que mantiene actualmente con Omar Murillo. En esta ocasión, explicó que los dos llevan varios días sin hablar.

La relación entre ambos ha sido seguida durante años por sus fanáticos y, por esa razón, su separación ha generado interés entre quienes estaban acostumbrados a verlos juntos en publicaciones y contenidos compartidos en redes sociales.

Por su parte, Omar Murillo se encuentra actualmente en España, país en el que ha continuado desarrollando diferentes proyectos personales y empresariales. Entre ellos está su emprendimiento relacionado con restaurantes de comida colombiana.

Koral Costa, actriz, cantante e influencer. Foto: Instagram @koralladiva

Aunque continúa activo en distintas plataformas, no se ha pronunciado con respecto a su expareja o hacia la posibilidad de volver y entablar nuevamente una relación de pareja.

Por el contrario, la influenciadora continúa compartiendo contenido con sus seguidores mientras avanza en esta nueva etapa de su vida, luego del final de su relación.