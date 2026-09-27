Mr. Stiven responde tras denuncia por presunto delito contra una menor de 14 años: esto dijo el creador de contenido

La Fiscalía General de la Nación investiga una denuncia penal radicada contra el creador de contenido caleño Stiven Tangarife Caicedo, conocido en redes sociales como Mr. Stiven o MrStivenTC, por la presunta comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años.

“Sufrí demasiado”: Gabriela Isler reveló la discriminación que vivió durante su matrimonio con Mauro Urquijo

Frente a los señalamientos, el streamer reaccionó públicamente desestimando los hechos y asegurando que se trata de afirmaciones sin fundamento planteadas en medio de un cruce verbal con el cantante Kris R.

Tras el surgimiento de las versiones que indicaban la existencia de un proceso en su contra, el creador de contenido utilizó su perfil oficial en la red social X para rechazar los cuestionamientos sobre su situación legal y restarles validez en el marco de la disputa mediática que sostiene con el artista urbano Kris R.

Denuncian al 'streamer' 'Mr. Stiven' por presunto abuso a menor Foto: @stiven.tc

“Ahora resulta que tengo una investigación, jajajaj, y yo viajando por todo el mundo sin problemas. Qué risa, no sabe qué más decir. Lo que yo conté sí es real y la gente me cree sin necesidad de decir quién me contó (…)”, escribió Tangarife en su cuenta oficial.

Ahora resulta que tengo una investigación jajajaj y yo viajando por todo el mundo sin problemas 🤣🤣🤣 que risa mapamundi, no sabe que mas decir. Lo que yo conté si es real y la gente me cree sin necesidad de decir quién me contó (si me dan luz verde digo quien fue) porque usted cabeza de tractomula no tiene criterio y nadie le cree lo que canta ahora mucho menos lo que dice. — STIVEN TC (@MrStivenTc1616) September 26, 2026

Con este pronunciamiento, el influenciador negó tener impedimentos judiciales o restricciones de salida del país, atribuyendo la divulgación del caso a una estrategia de desacreditación por parte del cantante.

De acuerdo con un comunicado emitido por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, la denuncia penal fue radicada formalmente el 17 de junio de 2026 y puesta en conocimiento público mediante una nota informativa con fecha del 27 de septiembre del mismo año.

La representación legal, que actúa en nombre de la madre de la menor, indicó que el expediente se encuentra asignado a una fiscalía especializada de Medellín.

Según la información revelada por la cadena radial La FM, a partir del documento de ocho páginas al que tuvo acceso, los hechos investigados habrían iniciado en enero de 2024, cuando la menor tenía 13 años.

El informe señala que la interacción habría comenzado con un comentario del creador de contenido en la cuenta personal de TikTok de la joven.

La firma de abogados precisó que la decisión de acudir a la justicia contó con un análisis legal e interdisciplinario previo:

“La decisión de acudir a las autoridades estuvo precedida por el análisis de nuestro equipo jurídico y la valoración de profesionales expertos en violencia contra niños, niñas y adolescentes”, señaló la oficina de abogados en su pronunciamiento, añadiendo que corresponderá a la Fiscalía determinar la veracidad de los hechos con la máxima reserva que exige la protección de los derechos de la menor.

La divulgación pública de la investigación coincidió temporalmente con una confrontación verbal en redes sociales entre ‘Mr. Stiven’ y el cantante Kris R.

“Vamos a ponerte de pie”: el emotivo encuentro entre Daniela Álvarez y la madre que perdió sus piernas por salvar a su hija en el terremoto

El cruce de mensajes se originó tras el lanzamiento de un tema musical que contenía alusiones a Tangarife y a su pareja, María Julissa.

La disputa escaló cuando el streamer realizó comentarios sobre el entorno personal del cantante, ante lo cual Kris R afirmó públicamente que Tangarife afrontaba una investigación por supuestos hechos relacionados con una menor de edad.

Stiven Tangarife Caicedo es uno de los creadores de contenido enfocado en videojuegos y transmisiones en vivo con mayor alcance en Colombia. A la fecha, el proceso penal se mantiene en etapa de indagación preliminar ante el ente investigador.