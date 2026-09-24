Captan a varios hombres tirando costales en plena vía pública: lo que contenían causó indignación en Medellín

Una denuncia del concejal de Medellín Jorge Julián Osorio puso la atención sobre un caso de presunta disposición irregular de residuos en una vía pública de la ciudad. El funcionario compartió un video en el que se observa a los ocupantes de una camioneta, según su denuncia, dejando varios costales.

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De acuerdo con lo mencionado por Osorio, los sacos contendrían escombros, los cuales fueron abandonados en inmediaciones del puente del Mico. Asimismo, al ser arrojados de manera ilícita, el concejal cuestionó la situación que, según señaló, representa un deterioro del espacio público y puede generar riesgos para quienes viven o transitan por el sector.

“Esto no puede seguir pasando en Medellín”, manifestó el funcionario al referirse a las imágenes. En su mensaje, además, hizo un llamado a las autoridades para que adelanten las acciones necesarias con el fin de establecer quiénes serían los responsables y determinen las sanciones correspondientes.

Por otro lado, Osorio calificó el comportamiento como irresponsable y señaló que la disposición inadecuada de escombros también puede tener consecuencias sobre el medio ambiente y la salud de las personas que permanecen o circulan por la zona.

Asimismo, aprovechó la denuncia para cuestionar que algunos espacios de la ciudad sean utilizados para abandonar residuos. En particular, pidió evitar que las calles, quebradas y otros lugares públicos terminen convertidos en puntos de disposición ilegal de escombros.

La denuncia se suma al llamado del concejal para que quienes sean identificados realizando este tipo de prácticas asuman las consecuencias correspondientes. Según expresó, mantener en buenas condiciones los espacios de la ciudad es una responsabilidad compartida entre las autoridades y la ciudadanía.

“Cuidar nuestra ciudad es responsabilidad de todos”, sostuvo Osorio, al tiempo que insistió en que quienes contaminen o realicen una disposición irregular de residuos deben responder por sus actuaciones.

Por ahora, la denuncia del concejal está enfocada en establecer la identidad de las personas que aparecen en el registro y en que las autoridades determinen las medidas que correspondan frente al hecho ocurrido en inmediaciones del puente del Mico.

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La situación también deja nuevamente sobre la mesa la importancia de evitar que los espacios públicos sean utilizados como lugares para abandonar escombros y otros residuos.

El mal manejo de residuos puede conllevar graves afectaciones, tales como el bloqueo de acueductos, ya que en tiempos de lluvia estos objetos son arrastrados por el agua, lo que en muchas ocasiones causa daños en las estructuras de las ciudades.