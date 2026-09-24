Capturan a la esposa de alias Pinocho, jefe de Los Panchenca y promotor del paro armado en Santa Marta

Fuentes de la Policía confirmaron este jueves, 24 de septiembre, que en un allanamiento en Santa Marta fue capturada la esposa de alias Pinocho, jefe de Los Pachenca.

La acción hace parte de los operativos que vienen desarrollando las autoridades contra la estructura criminal que sembró el terror en Santa Marta desarrollando un paro armado en la región y paralisando las actividades económicas, de turismo y labores cotidianas en la capital del Magdalena.

La información sobre la identidad y delitos que motivaron la captura de la esposa del jefe de Los Pachenca son materia de reserva de las autoridades judiciales, que se encuentran en los trámites legales de la detención de la compañera sentimental de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho.

Línea de mando y control del Los Pachenca. Foto: Suministrado a SEMANA

Las crisis de seguridad en Santa Marta se agudizó luego de la muerte de alias Cholo en un operativo de la Policía, en la zona de Guachaca, considerado uno de los fortines de Los Pachenca o Conquistadores de las Sierra.

Allí llegaron tres helicópteros de la Policía y otros dos de la Fuerza Aérea. Las unidades del aire iban equipadas con armamento y comandos Jungla que desembarcaron en un operativo sorpresa en contra de Los Pachenca.

Los policías sabían que en el sitio había un objetivo de alto valor. Se trataba de alias Cholo, segundo cabecilla de Los Pachenca y quien además manejaba las finanzas de la organización narcotraficante.

El sujeto estaba acompañado por sus escoltas personales además de varios hombres armados de la estructura, quienes reaccionaron abriendo fuego contra los policías.

Fredy Castillo Carrillo jefe Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada Jefe de Bendito Menor Entrevista Salud Hernández-Mora Foto: SEMANA

Pero como se trataba de unidades altamente entrenadas, hicieron un manejo de la situación logrando repeler a los criminales y afectar a Los Pachenca con la muerte de siete de sus integrantes, entre ellos alias Cholo.

Hace unas semanas se había dado otro golpe contra Los Pachenca con la muerte de alias Bendito Menor, quien había amenazado al presidente Abelardo De La Espriella.