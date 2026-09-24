Decomisan talonarios de paz y salvo de extorsiones a hombres de alias Silvana Guerrero del ELN

En una operación del Ejército en Norte de Santander, las tropas decomisaron los talonarios de paz y salvo de extorsiones del ELN en Norte de Santander.

De acuerdo con fuentes militares, los recibos los entregaba la guerrilla a los conductores de camiones y vehículos pesados que transitaban por algunas regiones del Catatumbo.

Según las fuentes, la guerrilla cobraba hasta 100.000 a los conductores para dejarlos transitar. De acuerdo con la información militar, las extorsiones estarían bajo orden de alias el Indio, un hombre de confianza de alias Silvana Guerrero, cabecilla del Frente de Guerra Oriental.

Sobre los capturados, indicó el Ejército que, “al llegar al punto, los integrantes del autodenominado frente Juan Fernando Porras del ELN fueron sorprendidos adelantando labores de extorsión, cuando se presentó el combate de encuentro, permitiendo la captura de cinco presuntos integrantes, entre ellos alias El Indio, cabecilla de finanzas, así como uno de los sujetos que resultó herido”.

Añadió la institución militar que “a este último se le brindaron los primeros auxilios en cumplimiento de la norma del Derecho Internacional Humanitario, mientras se coordinó con la aviación del Ejército para realizar la extracción del lesionado y el traslado del resto de los detenidos”.

Así mismo señaló la institución castrense que “durante el registro del área, la tropa incautó un fusil, tres armas cortas, material logístico, dos proveedores para fusil, 50 cartuchos calibre 9 mm y abundante munición de diversos calibres. Asimismo, fueron decomisados siete equipos de telefonía móvil y documentación clave que fue puesta a disposición de Inteligencia Militar”.

Dentro los capturados se encuentra alias el Indio, un hombre de confianza de alias silvana Guerrero, cabecilla del ELN, según fuentes militares. Foto: Ejército.

“Con esta acción se logra evitar que comerciantes, transportadores y operadores de maquinaria pesada sigan siendo víctimas de extorsión e intimidaciones”, agregó la autoridad militar.