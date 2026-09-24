‘Pillado mal parqueado’, la iniciativa con la que Bogotá busca combatir el estacionamiento indebido

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, ha comenzado la implementación de una nueva campaña pedagógica para responder a los casos de mal parqueo en la ciudad.

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Esta iniciativa del Distrito es conocida como ‘Pillado Mal Parqueado’, en la cual se busca recuperar el espacio público y a la vez promocionar una movilidad mucho más ordenada y segura.

Para llevar a cabo las acciones de control, el distrito ha estado sumando un componente para identificar aquellos vehículos que se encuentran estacionados de manera indebida.

Este es nada más ni nada menos que un sticker, el cual será instalado por los equipos de pedagogía y el Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad en el vidrio lateral trasero de los vehículos. La entidad aclara que este sticker es de baja adherencia y puede llegar a retirarse sin presentar algún daño en el vidrio.

La fase de estrategia por parte de la Secretaría se realizará en aquellos corredores de Bogotá donde ha habido presencia de mal parqueo por parte de usuarios y que termina afectando a la circulación de vehículos, peatones, ciclistas y transporte público.

El distrito les hace un llamado a las personas que mantienen estas conductas indebidas, afirmando que cualquiera que siga con estas prácticas será identificado y recibirá consecuencias.

“La invitación es a no esperar a que un vehículo sea sancionado para corregir una conducta que afecta a todos. Con ‘Pillado, mal parqueado’ queremos hacer visible esta problemática, llamar la atención de los conductores y recuperar el espacio que necesitamos para movernos”, señaló la Secretaría Distrital de Movilidad.

Los agentes de tránsito podrán imponer sanciones económicas a los ciudadanos acorde a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. En el caso de estacionarse en zonas prohibidas, los infractores recibirían una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo que equivale a $633.200 pesos.

¿En dónde tendrá presencia el distrito?

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que la campaña tendrá presencia en múltiples corredores estratégicos de Bogotá, sobre todo en las horas que hay mayor circulación de vehículos en la capital.

La Secretaría Distrital de Movilidad inició acciones pedagógicas contra el mal parqueo en diferentes corredores de Bogotá. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

Algunos de estos puntos que regulará la entidad son los siguientes:

Autopista Norte

Carrera Séptima

Avenida El Dorado

Avenida Guayacanes

Avenida Cali

El distrito también estará priorizando sectores en los que existe una alta demanda de estacionamiento, como por ejemplo zonas cercanas a centros de salud, restaurantes, centros comerciales y escenarios donde se llevan a cabo grandes eventos como el Campín, Corferias y Movistar Arena.