Crean vehículos eléctricos con baterías viejas: este es el innovador proceso para reutilizarlas

General Motors, la reconocida fabricante de los vehículos Chevrolet, creó un nuevo proyecto con el que 80 baterías de autos eléctricos fueron tomadas para finalizar su vida útil y, a partir de estas, crear un nuevo productor de energía para otro carro.

¿Por qué los motores V8 de General Motors fallan incluso tras la reparación oficial?

La estrategia liderada por General Motors y la empresa especializada en reutilización de residuos eléctricos Cirba Solutions consiste en aprovechar las baterías de 80 vehículos eléctricos de General Motors y reusarlas para otros autos de la misma categoría.

La fábrica de General Motors ya empezó a llevar a cabo esta innovación en Estados Unidos. Foto: Bloomberg via Getty Images

Por su parte, Cirba Solutions se encargó del desmontaje de estas y posteriormente de procesarlas en su instalación de reciclaje de baterías de ion-litio en Ohio. Esto resulta en una reconocida “masa negra” que puede contener litio, níquel, cobalto, manganeso y otros materiales y recursos naturales a extraer y refinar la primera vez.

Explicaron los expertos de las marcas que, luego de obtener este producto, los elementos deben separarse, purificarse y transformarse nuevamente en materiales que permitan la creación de nuevas baterías para vehículos eléctricos.

Ahora bien, estos materiales deben cumplir requisitos muy estrictos de pureza, composición, seguridad y comportamiento electroquímico, por lo que no todos pasan los filtros y se logran reutilizar.

El impacto real del sol y la lluvia de Colombia en los vehículos eléctricos e híbridos

General Motors reveló que estos residuos fueron reutilizados y ya produjeron algunos Cadillac LYRIQ, LYRIQ-V, VISTIQ, ESCALADE IQ e IQL, Chevrolet Silverado EV Trail Boss y GMC Sierra EV AT4.

Este hito, a cargo de General Motors y la empresa especializada Cirba Solutions, marca el inicio de una solución que aporta al crecimiento de la industria y el segmento de los vehículos eléctricos en el mundo. Con el propósito de no afectar el medio ambiente, distintos expertos aseguran que el final de las baterías es la verdadera clave.

Una solución sin precedentes

Hace unas semanas, Ronny Rodríguez Chaves, viceministro de Energía de Costa Rica, explicó en SEMANA que la clave para que estos vehículos no terminen contaminando el medio ambiente es asegurarse de un buen destino de sus baterías.

Ronny Rodríguez Chaves, viceministro de Energía de Costa Rica. Foto: Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica - A.P.I.

Rodríguez detalló esta estrategia como la “logística reversa”, que consiste en recoger todas estas que al final resultan ser residuos y, a partir de ello, elegir entre dos posibles decisiones: reutilizar en otro tipo de vehículo o separar por partes y recuperarlos.

En diferentes países ya adelantan estos procesos y terminan reutilizando estas baterías en otro tipo de vehículos; por eso resulta tan llamativa la alternativa que propone General Motors: recuperar su funcionamiento en los vehículos propios.