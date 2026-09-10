Advierten contaminación de baterías de vehículos chinos cuando se lanzan casi 3 eléctricos nuevos por día

En medio de un poderío industrial de China, cuando están lanzando al mercado unos 3 vehículos diarios en promedio, llegaron críticas al país por sus residuos tecnológicos, procesos contaminantes y diseños heterogéneos en sus automotores.

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En la Conferencia Mundial de Baterías de Potencia 2026, analistas del sector e instituciones ambientales fijaron la mira en el desafío crítico de sostenibilidad que representan el reciclaje, desecho final y la cadena de suministro de sus baterías de litio que deja la industria.

China lidera la industrialización de los vehículos eléctricos

El fenómeno asiático responde a una integración en la cadena de suministros que permite a marcas como BYD, Geely y SAIC reducir de forma drástica los ciclos de producción de un vehículo de cuatro años a tan solo 12 o 18 meses.

Dos trabajadores vestidos con camisas verdes y pantalones azules trabajan debajo de un automóvil en una fábrica de automóviles. Hay líneas de montaje, automóviles parcialmente construidos, herramientas y equipos eléctricos al fondo. Foto: Getty Images

Esto ha permitido inundar tanto el mercado interno como los mercados de exportación en América Latina y Europa con alternativas hiperconectadas, competitivas en costo y ajustadas a las exigencias tecnológicas de las nuevas generaciones.

Pese al impacto positivo en la descarbonización del transporte urbano, expertos de la industria señalaron tres frentes de preocupación sobre las baterías de ion-litio y LFP (litio-ferrofosfato):

Saturación en el volumen de residuos

Aseguran que la vida útil promedio de un paquete de baterías automotriz oscila entre los 8 y los 10 años. Dado el volumen de lanzamientos actual, la infraestructura global de reciclaje aún no cuenta con la capacidad instalada para procesar las millones de toneladas de celdas degradadas que saldrán de circulación en la próxima década.

Procesos de reciclaje costosos y contaminantes

La extracción de metales pesados como níquel, cobalto, manganeso y litio desde baterías usadas requiere procesos químicos intensivos que, si no se realizan en instalaciones con estándares estrictos, pueden generar un impacto ambiental adverso superior al que buscan mitigar.

Estándares heterogéneos de diseño

Al lanzarse decenas de plataformas distintas por mes, la falta de una “arquitectura unificada” para los módulos de baterías dificulta su automatización en centros de desmontaje y limita su reutilización inmediata en sistemas especializados.

Colombia en la ecuación

Para países receptores de estas tecnologías como Colombia, donde las marcas chinas ya representan una porción dominante del segmento de cero emisiones, esta alerta exige el fortalecimiento urgente de la normatividad de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

Miles de carros chinos están llegando a Colombia. Foto: NurPhoto via Getty Images

Asegurar que los importadores garanticen planes de recolección y trazabilidad de las baterías al final de su ciclo de vida será crucial para evitar que el beneficio de una movilidad limpia en las calles se convierta en un pasivo ambiental en el futuro.