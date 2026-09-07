China rompe el silencio sobre el sorpresivo acuerdo entre EE. UU. y Venezuela. Envió contundente mensaje

Las autoridades de China aseguraron este lunes, 7 de septiembre, que su cooperación con Venezuela está “protegida” por el Derecho Internacional y no le debe afectar el acuerdo energético alcanzado con Estados Unidos.

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El acuerdo, fue firmado la semana pasada por los gobiernos de ambos países, con el que Washington adquirirá una parte de las reservas petrolíferas del país caribeño a cambio de inversiones millonarias en el sector.

“La cooperación entre China y Venezuela está protegida por el Derecho Internacional y la legislación de ambos países, no guarda relación alguna con terceros y no debe ser objeto de injerencias por parte de ningún tercero”, dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, en declaraciones recogidas por el diario ‘Global Times’.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning Foto: Kyodo News via Getty Images

En este sentido ha incidido en que los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela “deben protegerse”.

Estas declaraciones llegan tras el acuerdo petrolero con Estados Unidos, anunciado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y las implicaciones que puede tener en las relaciones de Pekín y Caracas.

El plan contempla el desarrollo de 17 campos considerados estratégicos, con un potencial estimado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión superior a 100.000 millones de dólares y unos ingresos fiscales de más de 209.000 millones de dólares para el Estado venezolano.

La presidenta interina de Venezuela calmó las aguas al explicar que Venezuela conservará “la propiedad y la soberanía” de su petróleo tras un polémico acuerdo anunciado la víspera que le permite a Estados Unidos explotar los yacimientos del país.

Donald Trump y Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images Montaje: Semana

La presidenta Delcy Rodríguez detalló que Venezuela mantiene la propiedad de los 17 “campos estratégicos” que controlará Estados Unidos con la meta de producir 1,5 millones de barriles diarios.

Venezuela recibirá 19 dólares por cada barril comercializado.

“Queremos ser una potencia energética, gran productora de petróleo, un exportador importante de gas y gran desarrollo petroquímico”, dijo la mandataria en un discurso en televisión estatal para justificar el por qué escogió “el camino de la diplomacia” con Estados Unidos.

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La negociación despierta inquietudes entre adeptos al chavismo, al concretarse en medio de la fuerte presión que ejerce Washington sobre el gobierno Rodríguez, quien ejerció el poder en enero tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense.

Presionada por Washington, Rodríguez impulsó en los últimos meses reformas para que los sectores del petróleo y la minería abran estas industrias, otras celosamente controladas por el Estado, al capital privado especialmente extranjero.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dan la mano durante la firma de un acuerdo petrolero en el Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas. Foto: AFP

A la vez, Estados Unidos relajó las sanciones petroleras impuestas durante la administración de Maduro.