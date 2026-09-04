Diosdado Cabello reaparece y rompe el silencio por el acuerdo petrolero entre Venezuela y EE. UU.

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó este lunes las críticas de sectores políticos y analistas que han cuestionado los recientes acuerdos petroleros suscritos entre Caracas y los Estados Unidos, al considerar que representarían una cesión de soberanía nacional.

Durante una intervención pública, el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) defendió la estrategia energética impulsada por el gobierno de Delcy Rodríguez y sostuvo que aprovechar los recursos petroleros del país es una expresión de soberanía, no una renuncia a ella.

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“Ya los expertos salen ahí que se está vendiendo la soberanía, yo no sé si soberanía es tener el petróleo adentro, debajo de la tierra y no usarlo, si ese es el concepto de soberanía, tienen razón”, afirmó Cabello en tono irónico contra los detractores del régimen.

Las declaraciones se producen en medio de una nueva etapa de acercamiento energético entre Venezuela y Estados Unidos. En las últimas semanas se conoció que varias compañías petroleras estadounidenses independientes avanzan en acuerdos de producción con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), como parte de la estrategia impulsada por Washington para aumentar la extracción de crudo venezolano.

Diosdado Cabello reaccionó al acuerdo petrolero de Venezuela con Estados Unidos. Foto: GETTY IMAGES

Además, el subsecretario de Energía de Estados Unidos, Kyle Haustveit, reveló recientemente que más de 500.000 barriles diarios de petróleo venezolano están llegando a refinerías estadounidenses, una cifra que representa cerca de la mitad de la producción actual del país, estimada en alrededor de 1,25 millones de barriles por día.

Frente a las críticas surgidas tanto desde sectores opositores como desde voces que cuestionan la creciente participación de empresas extranjeras en la industria petrolera venezolana, Cabello insistió en que los acuerdos se desarrollan dentro del marco legal vigente.

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Según explicó, las alianzas energéticas cumplen con la Constitución venezolana, la Ley Orgánica de Hidrocarburos y las normas de inversión aprobadas por las instituciones del Estado.

“El ejercicio de la soberanía es utilizar nuestros recursos para el desarrollo del país y para el bienestar de nuestro pueblo”, sostuvo el dirigente chavista.

Diosdado Cabello en rueda de prensa Foto: AFP

Cabello también defendió el papel de la presidenta interina Delcy Rodríguez en las negociaciones energéticas y aseguró que la política aplicada actualmente sigue los lineamientos establecidos por el fallecido presidente Hugo Chávez.

“La presidenta Delcy Rodríguez no está haciendo nada que el comandante Chávez no haya dejado como lineamiento”, afirmó.

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Las declaraciones llegan tras la firma del polémico acuerdo que se dio este miércoles en Caracas, con el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, encabezando la delegación estadounidense que firmó el entendimiento con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

“Lo que es extraño, muy extraño, es que quienes hasta hace poco pedían eso, ahora no lo quieren para Venezuela, concluyó Cabello al referirse a las críticas contra los nuevos acuerdos petroleros.