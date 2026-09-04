Empresa de Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por recuperar 1.602 cajas de cerveza robadas

Greig DeBow, director ejecutivo de Pabst Brewing Co., anunció el miércoles que la compañía pagará hasta 20.000 dólares a quien proporcione información que permita recuperar 1602 cajas de cerveza Pabst Blue Ribbon y Old Milwaukee sin alcohol. La cerveza desapareció el 17 de agosto en el sur de California.

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“Seguro que les queda genial tener el garaje lleno de PBR. Pero la verdad es que no les gusta nada. Queremos que vuelva” , señaló DeBow en una publicación de TikTok

La policía de Montclair, California, informó que la cerveza fue robada de un almacén en dos incidentes separados ocurridos el mismo día.

1.602 cajas de cerveza robadas. Foto: Getty Images

En el primer robo, se sustrajo cerveza por un valor aproximado de 45 000 dólares con destino a Tucson, Arizona, pero nunca se entregó, según la policía.

Una hora después, una supuesta empresa subcontratista presentó documentos falsos para recoger otra carga de cerveza por valor de 25 000 dólares, informó la policía de Montclair. Ambos robos ocurrieron el 17 de agosto en un centro de distribución de Anheuser-Busch, a unos 65 kilómetros al este de Los Ángeles.

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En total, los ladrones se llevaron 40.000 libras de cerveza, dijo Pabst. La policía estimó que la cerveza robada tenía un valor de 70.000 dólares.

DeBow indicó que la empresa desea que la cerveza sea devuelta antes del 9 de septiembre. Se solicita a cualquier persona que tenga información que envíe un correo electrónico a hotline@pabst.com.

La compañía busca recuperar las cervezas robadas. Foto: Getty Images

Este robo fue uno de varios atracos de alimentos de gran repercusión ocurridos recientemente.

A finales del año pasado, 40.000 ostras, langosta valorada en 400.000 dólares y un alijo de carne de cangrejo fueron robados en incidentes separados con pocas semanas de diferencia en Nueva Inglaterra.

En marzo, el gigante alimentario suizo Nestlé anunció que 413.793 tabletas de chocolate de la marca KitKat, destinadas a Polonia, fueron robadas tras salir de su planta de producción en Italia.

*Con información de AP.